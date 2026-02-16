Todo mal para Newell's: se lesionó Matías Cóccaro y de nuevo regaló un gol

De nuevo Newell's cometió un error defensivo que posibilitó un gol rival, en este caso de Deportivo Riestra. Y debió salir Matías Cóccaro

En Newell's las pálidas se hicieron muy notorias en un lapso de apenas siete minutos. Fue el tiempo que medió entra la lesión de Matías Cóccaro , que lo obligó a salir, y el gol de Deportivo Riestra tras un nuevo error defensivo.

No pasaba demasiado en el Guillermo Laza, porque a Riestra le costaba tener final a su dominio territorial . Newell's prácticamente no podía hilvanar jugadas de riesgo, pero el local justo se estaba diluyendo cuando empezó la debacle.

A los 22' Saúl Salcedo dio un anticipo de fragilidad cuando Jonathan Herrera le ganó fácil el pique, debió tocarlo apenas para que no se le vaya solo hacia Arias y se ganó la amarilla.

Es más, todo nació de un lateral a favor casi en mitad de cancha que Méndez metió para Cóccaro, pero el Zorro perdió y generó el pelotazo peligroso que se metía a espaldas del zaguero paraguayo.

A los 27' llegó un rechazo largo de Guch en defensa, que fue a buscar Cóccaro, ganándole a Pedro Ramírez pero sacándola al lateral. Inmediatamente el Zorro se tomó los gemelos izquierdos y pidió el cambió, ingresando Juan Ignacio Ramírez.

Segunda amarilla y una pifia tremenda

A los 32', antes del gol de Riestra, llegaría la primera temeraria acción de Oscar Salomón, que salió muy lejos a disputar un balón y le entró durísimo a Jonathan Goitía, ganándose la segunda amarilla en Newell's.

Con los zagueros centrales amonestados, llegaría la gran chambonada. Gallo metió un pase largo desde el sector izquierdo de su defensa a la medialuna leprosa, Benegas le ganó fácil el salto a Salcedo que quedó desparramado y la pelota le quedó a Ramírez.

El 5 no fue obstaculizado por Guch y Rodrigo Herrera y metió un pase débil al medio del área. Salomón intentó rechazar pifiándola, Salcedo se dio vuelta para evitar el pelotazo y el balón quedó muerto ahí para que Benegas recoja el regalo y someta a Arias.

Un error más en Newell's y van

El error le costó caro a Salomón y la dupla Orsi-Gómez lo sacó en el entretiempo, entrando Nicolás Goitía. Lo mismo pasó en el partido anterior con Martín Luciano, ante Defensa y Justicia.

Más atrás, en la derrota ante Boca, el mal pase de Jerónimo Gómez Mattar a Facundo Guch que derivó en el gol rival, le costó también quedar en el vestuario en el entretiempo. Como Salomón, también estaba amonestado.

En la primera fecha, ante Talleres, Roger Martínez saltó solito en medio de una defensa de 5 hombres para empezar el camino de la victoria. Todo vino de una falta de Bruno Cabrera al mismo jugador que le valió la amarilla. Y al toque del gol, cometió una falta innecesaria en mitad de cancha y lo expulsaron.

Un rechazo defectuoso de Gabriel Arias ante un remate de Miljevic, derivó además en el gol de Independiente en la segunda fecha. Fue el menos evidente, pero quedó claro hasta ahora que en Newell's los yerros cuestan muchísimo.