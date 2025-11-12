La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: los pibes de la reserva comienzan los octavos de final

Newell's, con Jorge Coqui Torres como entrenador, visita este miércoles a la tarde a Gimnasia, en el predio de Estancia Chica

Aníbal Fucaraccio

12 de noviembre 2025 · 06:15hs
Newells quedó en la sexta ubicación en su zona y pasó de fase.

Newell's quedó en la sexta ubicación en su zona y pasó de fase.

Ahora con Jorge Coqui Torres como nuevo DT tras la escalada de Lucas Bernardi al mando de la primera división en Newell's , los pibes rojinegos comenzarán a disputar los octavos de final del Torneo Proyección, una instancia que empieza a sumarle e impregnarle muchos atractivos a este certamen.

En este marco de expectativas, que siempre generan los jóvenes de la cantera del Parque, el equipo leproso se mide este miércoles, a las 16, frente a Gimnasia, en Estancia Chica.

Ese cotejo será dirigido por Fabricio De La Cruz, mientras que estarán como colaboradores Federico Machuca (asistente 1), Mariela Martino (asistente 2) y será cuarto árbitro Rodrigo Maidana.

¿Cómo llega Newell's?

Este Newell’s culminó en la 6º posición en la Zona A, con 25 puntos, producto de 7 victorias, 4 empates, y 5 derrotas.

El elenco rojinegro se cruzará con Gimnasia de La Plata, que terminó 3º Zona B, con 29 unidades, merced a 8 triunfos, 5 igualdades, y 3 caídas.

Vale recordar que Coqui Torres fue el reemplazante de Bernardi, cuando Lucas asumió el desafío de tomar las riendas de la primera. Ese movimiento dejó un lugar vacío en la reserva antes de disputar la clasificación a los octavos de final de la Copa Proyección y el elegido para ocupar ese lugar fue Jorge Coqui Torres, que se desempeñaba como entrenador de la cuarta división de la AFA.

Vale puntualizar que Vélez, el actual campeón, se quedó afuera al terminar 11°, con 18 puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1988348277453189618&partner=&hide_thread=false

Los citados en Newell's

Los arqueros Fausino Piotti y Francisco Sciarini.

Los defensores Lucas Baños, Juan Blas Saman, Ulises Echeverría, Néstor Boretto, Agustín Melgarejo, Matías Palacio, Valentino Torrente y Felipe Claderone.

Los volantes Alan Mereles, Máximo Ramón, Gino Mutti, Pablo Altamirano, Blas Benedetto, y Ezequiel Moya.

Los atacantes Lautaro Ríos, Sebastián Montero, Andrew Pereira, Joaquín Amadío; Francisco Scarpeccio, Ignacio Liberato y Thiago Gigena.

Los cruces

Los cruces de octavos de final enfrentarán a los ocho mejores de cada zona.

Ayer, Central perdió por penales 2-4 tras igualar en 1-1 en tiempo reglamentario, en un duelo que se jugó en Arroyo Seco, y contó con a supervisión de Valentín Persico.

Mientras que, por la misma vía Unión superó 3-1 a Atlético Tucumán, luego de un 2-2 en tiempo regular, en un encuentro que se desarrolló en el Estadio 15 de Abril, y tuvo el arbitraje de Franco Porotelli.

Este miércoles, además de Newell’s ante Gimnasia; a las 16, Instituto juega con Racing en La Agustina, con Antonela Álvarez como jueza. Y, a las 19, Boca recibe a Lanús en su predio, con arbitraje de Eduardo Coyto.

En tanto este jueves, a las 17, Belgrano recibe a San Lorenzo en su predio, con Juan Ferreyra supervisando acciones. En tanto, al mismo horario, Huracán se mide con Independiente en La Quemita, con Sebastián Milessi como árbitro. Mientras que, a las 19.30, River chocará con Tigre en el River Camp, con Elías Viglione como juez.

Los partidos de los pibes rojinegros siempre despiertan gestos y señales de naturales expectativas, y dentro una temporada en la que Newell’s acumuló sinsabores y obstáculos, la reserva puede llegar a otorgarle un envión anímico de características muy diferentes y generarían un cambio en el semblante, en ese gesto adusto, repleto de golpazos y angustia, que acarreó la entidad leprosa durante todo el año. ¿Podrán los pibes generar ese nuevo esbozo?


