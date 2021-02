Esta saga se remonta a una década atrás. Los pocos laterales izquierdos surgidos de inferiores que tuvieron varios partidos en el círculo privilegiado fueron Cristian Díaz, quien de los 70 partidos que jugó de titular (en otros 18 ingresó desde banco) lo hizo en 22 ocasiones en la banda izquierda y 48 como lateral derecho; y Guillermo Ferracuti, quien actuó en 18 encuentros.

En este rubro también se lo puede considerar a Leonel Vangioni, quien salió de su puesto natural en 2012 con Gerardo Martino como DT para ocupar el sector defensivo de la banda izquierda.

Desde 2013, los números son irrefutables. Newell’s jugó 288 partidos oficiales y en el 75 por ciento de los mismos (217) utilizó como número 3 titular a un futbolista que llegó de afuera.

La lista la integran Milton Casco (93 partidos), Mariano Bíttolo (57), Nehuen Paz (20), Emanuel Insua (16), Fernando Evangelista (11), Germán Voboril (9), Gastón Claudio Corvalán (7), Franco Lazzaroni (3) y Marcos Cáceres (1).

Incluso los rojinegros trajeron para jugar en esa posición a Leandro Grimi, pero solamente actuó una vez por Copa Santa Fe en 2018 ante Unión (L) 0-1 y lo hizo como zaguero central.

Mientras que en los otros 71 encuentros (25%), el puesto de número 3 fue ocupado por chicos de la casa: Leonel Ferroni (26 partidos), Milton Valenzuela (17), Gabriel Báez (16), Cristian Díaz (8), Juan Pablo Freytes (2) y Guillermo Ferracuti (2).

Atrás quedaron los sueños que no pudieron cumplir chicos que jugaron varios partidos en esa posición en reserva y no tuvieron chance en primera. El caso más emblemático quizás sea el de Leonel González (27 años), quien hoy juega en la primera de Godoy Cruz. A pesar de tener 79 partidos en las categorías juveniles más importantes (24 en 5ª división, 18 en 4ª y 37 en reserva), no pudo debutar en la primera de Newell’s y solamente fue al banco en dos partidos en el Inicial 2013 (con Vélez 0-3 y Arsenal 1-1).

Otro caso de un futbolista que pasó por varios clubes es el del rosarino Leandro Raúl Benítez (categoría 1987). Tras jugar entre 2001 y 2005, 100 partidos en inferiores (de 9ª a 4ª) y 6 en reserva, pasó a Argentino de Merlo (2006-07) y Lanús (2007-2009). Volvió a Newell’s (2009-10) y participó en 27 partidos de la reserva, para volverse a ir.

En estos últimos 10 años además jugaron de lateral izquierdo en la reserva varios que tuvieron que ir a probar suerte a otro lado, como Agustín Strano (categoría 1990), Santiago Fiore (1991) y Fernando Moreyra Aldana (1990).

La lista se completa con Leonel Héctor Peralta (1992), que entre otros clubes pasó por el fútbol de Costa Rica, ya que jugó en Alajuelense, Municipal Pérez Zeledón, Jicaral Sercoba y Municipal Grecia, Joel Ghiraldello (1995) y Matías Odone (1998), que de un día para el otro pasó de la reserva de Newell’s a Baleares de la segunda división de España.

Nunca se sabrá si estos futbolistas que la tuvieron que ir a pelear a otro lado hubiesen hecho carrera o no en Newell’s. Lo que sí, a la luz de las estadísticas, está demostrado que en la posición de lateral izquierdo en Newell’s prefirieron a los de afuera por sobre los de la casa.

