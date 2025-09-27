Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Boca, sin Russo en el banco, perdió ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y le perdió pisada a Central en la clasificación a la Copa Libertadores.

Todo fue lamento en boca en Florencio Varela. Perdió ante Defensa y Justicia y benefició a Central.

Boca cayó anoche 2 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela , en un final electrizante a puro grito de gol. El Xeneize (47 puntos) quedó hoy afuera de la zona de Copa Libertadores en la tabla acumulada. Y fue un gran resultado para Central , que es líder con 50 puntos.

Fue un sábado perfecto para Central, ya que goleó a Gimnasia en La Plata y a la noche Boca perdió. Los xeneizes estaban adelante de los canallas por diferencia de gol y ahora quedaron a 3 puntos con un partido más. Central debe 45' ante Sarmiento (0-0).

Es más, a Boca lo superó Argentinos Juniors por lo que hoy está en zona de Copa Sudamericana. También por diferencia de gol

Todo fue aburrido en Varela hasta el final. Recién a los 35 minutos del complemento llegaron las emociones. Marchesín fue al piso y tumbó al delantero de Defensa Abiel Osorio. Tras la revisión de VAR el juez Jorge Baliñó ratiticó la infracción que observó en la cancha y cobró la pena máxima.

Desde los doce pasos el propio Osorio facturó ejecutando contra el palo izquierdo para la apertura del Halcón de Varela.

Y a los 42’ Kevin Gutiérrez se llevó puesto a Ander Herrera en su propia área y otra vez penal, esta vez para Boca.

Se hizo cargo Leandro Paredes y empató el partido. Y en el descuento otra vez Osorio clavó el 2 a 1 definitivo.