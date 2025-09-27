Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

La Ciudad
Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"
La Ciudad
Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
Policiales
Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
La ciudad
Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La Ciudad
Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
Ovación
A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Policiales
"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Economía
Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Policiales
Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Economía
El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
La Ciudad
Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"
Policiales
Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Política
De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
POLICIALES
La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
Política
Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos
La Ciudad
Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
Información General
Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Policiales
Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
La Ciudad
Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron