Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

En el comienzo del fin de semana, una nueva pista llegó a oídos de la Justicia tras el macabro triple femicidio de Brenda, Morena y Lara . Este sábado se realizaron distintos allanamientos por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la zona de Florencio Varela, a pocas cuadras de donde encontraron los cuerpos.

Los procedimientos apuntaron hacia una casa donde viviría el presunto enterrador y luego a un departamento de Isidro Casanova, . En este último caso, la dirección corresponde a un inmueble aparentemente usado por el narco peruano Toni Janzen "Pequeño J" Valverde Victoriano .

La nueva pista apunta a un joven traficante de La Matanza, sumamente cercano a Brenda Loreley del Castillo , aseguraron fuentes del caso. El muchacho es reconocible a simple vista, dada una señal física particular. Se cree que es miembro de una banda que opera con una mezcla de menudeo de droga y extorsiones en la zona del monoblock 19 de Ciudad Evita , donde vivía una de las víctimas, tal como indican sus registros personales.

Los allanamientos de una vivienda de Florencio Varela se dieron luego de una situación muy particular de la investigación:. "Cuando se empezaron a difundir las imágenes de la casa un conductor de la aplicación Didi se puso en contacto con nosotros (un grupo de élite de la policía provincial) y comentó que había llevado desde esa casa donde encontraron los cuerpos a otra a un hombre que portaba una pala, estaba todo embarrado y tenía en su poder un parlante digital" , expresó un vocero.

Cuando la policía llegó al lugar donde vivía este hombre de unos 25 años de edad, no se encontraba. No obstante, una vecina comentó: "Él se fue el sábado pasado, me dejó todas sus pertenencias". De esta manera se obtuvieron "datos fundamentales como la pala", según precisó un pesquisa. En este sentido y por medio de otras evidencias se maneja la hipótesis de que "las chicas tal vez no tuvieron contacto con Pequeño J, sino con uno de sus lugartenientes". Las fuentes consultadas concluyeron: "El faltante sería droga y dinero y es probable que el acto asesino haya tenido el objetivo de disciplinar".

Allanamientos femicidio Florencio Varela 3 Foto: Policía de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, en un departamento de Isidro Casanova, la policía encontró evidencias del uso de una casa a la que Pequeño J solía ir con una novia. Se encontraron números de teléfonos celulares, documentos de transferencia de dinero que iban "siempre al mismo pueblo de Perú" y un número de línea, que al ser peritado, devolvió una llamada del tipo mensaje hecha el fin de semana por el presunto jefe narco en donde "se nota claramente que está en viaje", de acuerdo a un vocero vinculado a la pesquisa.