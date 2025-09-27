La Capital | Policiales | Femicidio

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

La policía bonaerense identificó la casa del hombre que supuestamente cavó la fosa en Florencio Varela y un departamento que usaba Pequeño J

Claudio Berón

Por Claudio Berón

27 de septiembre 2025 · 19:18hs
El Pequeño J asoma detrás del triple femicidio y está prófugo.

Foto: Policía de la provincia de Buenos Aires.

El Pequeño J asoma detrás del triple femicidio y está prófugo.
La Policía de la provincia de Buenos Aires hizo nuevos allanamientos por el triple femicidio narco de Florencio Varela.

Foto: Policía de la provincia de Buenos Aires.

La Policía de la provincia de Buenos Aires hizo nuevos allanamientos por el triple femicidio narco de Florencio Varela.
La Policía de la provincia de Buenos Aires hizo nuevos allanamientos por el triple femicidio narco de Florencio Varela.

Foto: Policía de la provincia de Buenos Aires.

La Policía de la provincia de Buenos Aires hizo nuevos allanamientos por el triple femicidio narco de Florencio Varela.
La Policía de la provincia de Buenos Aires hizo nuevos allanamientos por el triple femicidio narco de Florencio Varela.

Foto: Policía de la provincia de Buenos Aires.

La Policía de la provincia de Buenos Aires hizo nuevos allanamientos por el triple femicidio narco de Florencio Varela.

En el comienzo del fin de semana, una nueva pista llegó a oídos de la Justicia tras el macabro triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. Este sábado se realizaron distintos allanamientos por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la zona de Florencio Varela, a pocas cuadras de donde encontraron los cuerpos.

Los procedimientos apuntaron hacia una casa donde viviría el presunto enterrador y luego a un departamento de Isidro Casanova, . En este último caso, la dirección corresponde a un inmueble aparentemente usado por el narco peruano Toni Janzen "Pequeño J" Valverde Victoriano.

La nueva pista apunta a un joven traficante de La Matanza, sumamente cercano a Brenda Loreley del Castillo, aseguraron fuentes del caso. El muchacho es reconocible a simple vista, dada una señal física particular. Se cree que es miembro de una banda que opera con una mezcla de menudeo de droga y extorsiones en la zona del monoblock 19 de Ciudad Evita, donde vivía una de las víctimas, tal como indican sus registros personales.

Avanza la investigación del triple femicidio

Los allanamientos de una vivienda de Florencio Varela se dieron luego de una situación muy particular de la investigación:. "Cuando se empezaron a difundir las imágenes de la casa un conductor de la aplicación Didi se puso en contacto con nosotros (un grupo de élite de la policía provincial) y comentó que había llevado desde esa casa donde encontraron los cuerpos a otra a un hombre que portaba una pala, estaba todo embarrado y tenía en su poder un parlante digital", expresó un vocero.

>> Leer más: El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Cuando la policía llegó al lugar donde vivía este hombre de unos 25 años de edad, no se encontraba. No obstante, una vecina comentó: "Él se fue el sábado pasado, me dejó todas sus pertenencias". De esta manera se obtuvieron "datos fundamentales como la pala", según precisó un pesquisa. En este sentido y por medio de otras evidencias se maneja la hipótesis de que "las chicas tal vez no tuvieron contacto con Pequeño J, sino con uno de sus lugartenientes". Las fuentes consultadas concluyeron: "El faltante sería droga y dinero y es probable que el acto asesino haya tenido el objetivo de disciplinar".

Allanamientos femicidio Florencio Varela 3

En tanto, en un departamento de Isidro Casanova, la policía encontró evidencias del uso de una casa a la que Pequeño J solía ir con una novia. Se encontraron números de teléfonos celulares, documentos de transferencia de dinero que iban "siempre al mismo pueblo de Perú" y un número de línea, que al ser peritado, devolvió una llamada del tipo mensaje hecha el fin de semana por el presunto jefe narco en donde "se nota claramente que está en viaje", de acuerdo a un vocero vinculado a la pesquisa.

Noticias relacionadas
Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez

Triple femicidio: Interpol emitió un alerta roja para capturar a los asesinos

Rosario vuelve a las calles para reclamar justicia por Brenda, Morena y Lara

"No hay víctimas buenas ni malas": Rosario vuelve a marchar para pedir justicia por el triple femicidio

Familiares y amigos se movilizaron pidiendo Justicia por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Triple femicidio de Brenda, Morena y Lara: todo lo que se sabe hasta ahora

Rosario, atravesada por los femicidios en contexto narco, se movilizó por Morena, Brenda y Lara

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Ver comentarios

Las más leídas

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Lo último

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Pullaro: Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado

Pullaro: "Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Clínicas y sanatorios de la ciudad suspendieron las prestaciones a gendarmes, militares y sus familias. En el sur de Santa Fe hay al menos 20 mil afiliados

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Por Gonzalo Santamaría
Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
La Ciudad

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Ovación
Newells: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes
Ovación

Newell's: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes

Newells: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes

Newell's: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes

Central Córdoba inicia el otro camino para llegar al tan ansiado ascenso a Primera B

Central Córdoba inicia el otro camino para llegar al tan ansiado ascenso a Primera B

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Policiales
Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Por Claudio Berón

Policiales

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

La Ciudad
La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario
La Ciudad

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron