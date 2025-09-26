A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

El exarquero mundialista, leyenda del fútbol y campeón con Argentina en 1978, contó por redes sociales que buscará cerrar "una etapa inconclusa" de su vida

“ Nunca es tarde para intentar seguir progresando en la vida ”, escribió el Pato Fillol en su cuenta de instagram ( @patofillol ), donde compartió un video explicando su decisión de finalizar la escuela secundaria.

Oriundo de la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, Ubaldo Matildo Fillol emigró de su pueblo natal a los 13 años. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en las divisiones inferiores de Quilmes, por lo que tuvo que relegar su sueño de terminar la escuela. "Siendo muy pequeño lo abandoné y me sentía culpable", confió.

“Era una cosa inconclusa que yo la había dejado de lado. Me inscribí y ya me compré una computadora. Porque lo primero que tengo que hacer es aprender computación, porque es a distancia todo esto ”, explicó.

El exarquero tres veces mundialista con la selección albiceleste comparó su nuevo desafío de vida con su compromiso como futbolista profesional: “Voy a poner la vida como la puse siendo profesional. Entregué todo al fútbol, hasta la nobleza de no faltar en ningún entrenamiento en casi 25 años de mi carrera deportiva. Y pude jugar bien, mal o regular, pero di todo”, dijo.

“Ojalá que tenga tantos seguidores como los tuve atajando, porque es lo que pregono. Me sentía mal pregonando a la juventud, a los papis, que los hagan estudiar a los chicos y yo no terminé el secundario, no terminé mis estudios. Me sentía mal, por eso hoy me planto acá y les cuento esta historia de vida y va a ir todo bien”, concluyó Fillol en su video.

Entre los primeros mensajes que recibió figura el de Mario Kempes, su compañero en la selección. El Matador escribió: "Vamos pato !! Que grande sos !! ejemplo a seguir !!".