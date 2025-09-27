Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131 El arma estaba encastrada en un asiento, según la versión oficial la había olvidado allí un agente policial. Los policías habitualmente no se sientan en su traslado en transporte público. 27 de septiembre 2025 · 13:43hs

La pistola apareció caprichosamente encastrada.

Los pasajeros que viajaban este sábado por la mañana en el interno 458 de la línea 131 fueron sorprendidos cuando un hombre se bajó del colectivo y segundos después apareció en un asiento trasero de la unidad una pistola 9 milímetros negra. El chofer llamó a la policía y el arma fue trasladada a sede policial, para dar posterior intervención a la Fiscalía.

Un hombre que viajaba en el colectivo tomó fotos tanto de los pasajeros como del arma en cuestión. "Cuando el 131 dobló por San Luis un hombre bajó en la parada de Paraguay y otro se acercó al lugar el conductor y le comentó que había un arma encastrada en un asiento. Un segundo después el colectivero paró, hizo bajar a los pasajeros y llamó a la policía", contó un testigo directo.

Un arma en el colectivo Los tradicionales negocios de San Luis también se vieron conmocionados por el insólito episodio, al igual que los transeúntes, ya que se presentaron distintos móviles policiales.

Al ser consultados funcionarios del Ministerio de Seguridad expresaron que, según la versión oficial, el arma pertenecería a un efectivo policial que la habría olvidado en el asiento encastrada, cuando se dirigía a media mañana a su trabajo en la Jefatura de Policía, en Ovidio Lagos al 5200 .

Según el vocero y el parte policial, al percatarse de la pérdida del arma reglamentaria el agente avisó a sus jefes y una patrulla llegó hasta el colectivo en San Luis y Paraguay. Según esta versión, el arma estuvo allí encastrada al menos 25 minutos mientras subieron y bajaron varios pasajeros.