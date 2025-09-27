Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Los jugadores de Central Córdoba, Killer y Marín, y los de Argentino Bracco y Schmitd, están ilusionados con lograr el boleto a la Primera B

Central Córdoba y Argentino están listos para salir a afrontar los partidos del Reducido de la Primera C, por el segundo boleto a la Primera B de la temporada 2026. El sueño por lograr el ascenso se palpita con entusiasmo en la zona sur, en barrio Tablada, y en la zona norte, en barrio Sarmiento.

Hay que remarcar que los dos clubes realizaron aceptables campañas en el torneo anual y lograron clasificar para disputar los cruces decisivos. Ambos equipos jugarán los partidos de ida en calidad de visitante y las revanchas serán dentro de siete días en el Gabino y el Olaeta.

El fútbol de ascenso de la ciudad palpita las participaciones de los dos clubes en el Reducido final de AFA. Los hinchas charrúas y salaítos estarán pendientes de los encuentros de ida que se disputarán en Buenos Aires.

El primero en salir a escena será el elenco de barrio Tablada, este domingo en el estadio Municipal del San Miguel, ante Juventud Unida, a partir de las 15.30. Por su parte, los albos jugarán el lunes en General Rodríguez, ante Leandro N. Alem, en el mismo horario.

Central Córdoba y Argentino, unidos para Ovación

En la previa de los respectivos cotejos, Ovación convocó a los futbolistas Paulo Killer y Facundo Marín, de Central Córdoba, y a Lucas Bracco y Alexis Schmidt, de Argentino.

Fue con el objetivo de analizar las campañas de los dos clubes en la temporada 2025 y sobre todo cómo llegan a los partidos que disputarán por el Reducido de la Primera C. En un clima de cordialidad y camaradería, los jugadores se prestaron a una jugosa charla con fotos incluidas.

El sueño es grande y la recompensa también. Los equipos rosarinos buscarán dar el salto de categoría y tienen razones de peso para intentar lograr el objetivo que tiene un solo boleto en juego.

Paulo Killer y Facundo Marín, enfocados en ponerle un moño a un gran año

Paulo Killer es el capitán de Central Córdoba y con una extensa trayectoria en el fútbol desde sus inicios en Rosario Central, su paso por Coronel Aguirre y luego por Atlético San Jorge tomó la palabra para referirse a esta gran chance de Central Córdoba. “Quedé con un poco de bronca porque el equipo pudo haber sumado algunos puntos más y quedarse con el primer puesto de la zona en el torneo anual. Y terminamos en el tercer lugar. Pero bueno, así son los torneos, les pasa a muchos equipos y lo bueno es que creo que esto tiene que servir de aprendizaje para los partidos que restan, que son importantes y decisivos. Acá sí que no podés tener errores porque te dejan afuera”.

Y siguió: “Ante Juventud Unidad será un cruce bravo para los dos equipos y acá no hay ventaja deportiva. Por eso es muy importante la concentración, llegar bien al partido y jugarlo con toda la responsabilidad que uno tiene, con una camiseta muy importante en la división. Estamos preparados para llegar a la final y llegar al segundo ascenso a la Primera B”.

Killer, el capitán del Matador

El defensor amplió su mirada a toda la temporada, donde el plantel afrontó con todo los tres certámenes: Copa Santa Fe, Copa Argentina y el presente torneo de la C. “Estamos muy contentos por el año futbolístico del equipo. Uno siempre quiere más, a pesar de que estuvimos ahí peleando tanto las Copas Santa Fe y sobre todo Copa Argentina, que fue algo muy importante para el club. Y en la Primera C estamos muy metidos para ganar el Reducido. El plantel luchó para llegar primero en la zona, no se dio pero lo intentamos. Ahora queremos coronar el año de la mejor manera y lograr ese ascenso que tanto deseamos”.

¿Te gustaría volver a jugar un clásico en el Reducido?

Sí, siempre son lindos los clásicos para lo que es el folklore del fútbol y es importante para la ciudad. Ojalá se pueda dar por el bien de los dos clubes y los planteles.

En Argentino está jugando Lucas Bracco, ex compañero ¿que opinión te merece?

El Pitu Bracco creo que es más viejo que yo (risas). Le tocó cambiar de vereda pero bueno, somos profesionales y el trabajo es lo importante. Con Lucas somos muy buenos amigos, jugamos en Central y en Centra Córdoba en varias temporadas.

¿Qué papel juega la familia?

La familia es todo, es el apoyo desde casa, de mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis viejos y mi abuela que siempre están prendidos en cada partido. Actualmente trabajo hace cinco años en una empresa de ingeniería y me siento muy a gusto, muy cómodo con los compañeros que también siguen la campaña del Charrúa.

charrúas jpg Unidos. El creador y el que va sobre los creativos rivales. Marín y Killer, charrúas.

Facundo Marín, palabra autorizada

“Queríamos pelear por el primer ascenso a Primera B y no se dio. Ahora hay que enfocarse en lo que viene y lo inmediato es meternos de lleno en los dos encuentros ante Juventud Unida. A pesar de todo, la campaña en la temporada es buena. Estuvimos en el primer puesto en la zona por varias fechas, pero un bajón futbolístico nos hizo resignar muchos puntos. Por suerte las cosas cambiaron en la fechas finales y quedamos en una muy buena posición, que te deja bien parado en el Reducido, ya que podemos definir de local que es muy importante”, dijo Marín.

¿Qué faltó para ser primeros?

Tuvimos una racha adversa en varios encuentros, donde por errores nuestros perdimos partidos increíbles y nos quedamos con mucha bronca. El plantel convivió con tres campeonatos y en todos dimos pelea. El equipo estuvo a la altura de las competencias. Fueron muy lindas experiencias, tanto en las Copa Santa Fe y Argentina. En este certamen logramos vencer a Sarmiento y Gimnasia y Esgrima de la Plata y ante Independiente Rivadavia estuvimos muy cerca de llegar a los penales. Pero lo más importante de todo es lo que hoy debemos afrontar, que serán los cotejos del Reducido. Nos enfocamos en lo que viene y el objetivo del grupo es apuntar al ascenso, es lo único que nos sirve en esta temporada.

¿Fue el año de Marín?

Desde que llegué en la temporada 2024, el plantel me recibió de la mejor manera. El cuerpo técnico me dio la posibilidad de jugar y eso lo valoro mucho. En mi cabeza solo pienso en Central Córdoba, era un lugar en el que yo quería estar y lo disfruto mucho. Y el apoyo del hincha es maravilloso.

¿Este es el momento para dar el salto de calidad?

Estoy muy ilusionado con todo el plantel y el pueblo charrúa. Hoy mi cabeza está puesta en poder llevar a Córdoba a la Primera B. Me debo a esta camiseta, que la quiero mucho.

salaitos Dos salaítos que se la juegan todo por el ascenso: Lucas Bracco y Alexis Schmidt.

Lucas Bracco y Alexis Schmidt, de menor a mayor y con muchas expectativas

El Pitu Lucas Bracco, con pasado en Central Córdoba y con gran experiencia en el ascenso, volvió a Rosario para calzarse la camiseta de Argentino, que estará jugando desde el lunes ante Leandro N. Alem, por el Reducido de la Primera C.

¿Cómo se dio tu llegada a la entidad de barrio Sarmiento?

Mi llegada a Argentino se dio muy rápido. Estaba jugando en Aprendices de Casilda hasta mitad de año, un club muy lindo de los pagos de Franco Armani. Al actual jugador de River tuve la oportunidad de conocerlo y es una gran persona, que se portó diez puntos conmigo. Y con el Beto Leandro Armani compartimos partidos y momentos muy buenos. Después por circunstancias de la vida se abrió un cupo en Argentino, justo buscaban un volante. El técnico se contactó conmigo, me preguntó si me interesaba volver al profesionalismo. Le dije que sí, que era una linda oportunidad. A Argentino lo venía siguiendo, vi la clase de jugadores que tenía y hoy estoy muy contento de formar parte del plantel. Debuté en la segunda rueda contra General Lamadrid en el Olaeta, por suerte el equipo sacó adelante un partido donde perdíamos 2 a 0 y terminamos 2 a 2. Después de ahí por suerte pude agarrar la titularidad con continuidad y creo que para el jugador es lo más importante.

¿Cómo te recibió el plantel?

Al haber jugando en la vereda de frente le puse el pecho a la situación, sentía un poquito de miedo de cómo me iban a recibir, pero por suerte esto es fútbol, el grupo me recibió muy bien. Con el correr de los días, sinceramente me sentí muy cómodo. Y estoy súper agradecido a mis compañeros, a la gente del club y a los dirigentes que tuvieron una amabilidad desde el primer momento. Por eso trato de devolverle toda esa gentileza que tuvieron conmigo dentro de la cancha.

Con respecto al equipo, Bracco ponderó el plantel que armó el Salaíto en la temporada. “El equipo tiene muchos jugadores de buen pie, Gonzalo Atardo, Diego Aguirre, Alejo Fernández, Guiñazú, Maciel y la jerarquía del capitán Alexis Schimdt. A la idea que maneja el cuerpo técnico la podemos llevar a cabo y ahora vamos a luchar para pasar los dos partidos ante Alem.

¿Te gustaría una final rosarina?

Por supuesto me gustaría enfrentar a Central Córdoba, tengo muchos buenos amigos y compañeros y compartimos lindos momentos. Un caso especial es la amistad que tengo con Paulo Killer, pasamos mucho tiempo juntos. Muchas situaciones dentro y fuera de la cancha. De hecho cuando me tocó firmar en Argentino me cargó un poco por mi pasado en el Charrúa. Con Paulo todo es diez puntos y fue una alegría reencontrarme con él para esta producción de fotos. Bracco agradeció además a su familia por el apoyo y a sus compañeros del supermercado donde trabaja.

Alexis Schmidt (defensor)

“Desde el lunes arranca lo más lindo del torneo, lo que estábamos esperando en el final. Y Argentino se preparó para dar pelea paso a paso. Vamos a enfrentar un gran rival como es Alem, por más que haya entrado por la ventana en el Reducido. Serán dos partidos complicados y se arranca todo de cero. En estas dos semanas hablamos mucho con los chicos con respecto a este cruce. Lo inmediato es sacar un buen resultado en una cancha difícil y después en casa abrochar el pasaje a la otra fase. Estuvimos viendo que Alem se hace fuerte de visitante por los experimentados que tienen en el plantel, pero Argentino está preparado para sacar un buen resultado en el partido de ida”, dijo Schmidt.

¿Te quedó la sensación de que Argentino pudo dar más?

Creo que Argentino arrancó el año de menor a mayor y nos encuentra en el mejor momento a nosotros en lo futbolístico. El club está creciendo día a día, creo que a diferencia del año pasado estamos mejor en el segundo año en la Primera C. Ojalá podamos coronar con el ascenso.

Te iniciaste en Newell’s y estuviste en Unión.

Hice todas las inferiores en Newell’s y hasta jugué muchos partidos en reserva. Después llegó la posibilidad de fichar en Argentino y no dudé. El club me abrió las puertas, podría haber elegido algún club del campo por lo económico pero opté por quedarme acá donde me recibieron muy bien. En el inicio del 2025 estuve practicando en Unión de Santa Fe con el Kily González como entrenador. Fueron dos semanas donde aprendí mucho, lástima que no pude firmar contrato. Ahora me debo a Argentino y quiero el ascenso.