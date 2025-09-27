La Capital | La Ciudad | Pádel

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Del 10 al 12 de octubre la ciudad será sede del Torneo Federal de la Republica Argentina, en el segmento Ladies y Veteranos. Dónde se jugará

27 de septiembre 2025 · 12:04hs
Rosario

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Rosario, sede de un evento nacional de pádel.

El pádel es considerado como uno de los deportes de máximo crecimiento y proyección mundial. La ciudad de Rosario no es ajena a este fenómeno y del 10 al 12 de Octubre será sede del Torneo Federal de la Republica Argentina en el segmento ladies y veteranos.

El evento, declarado de interés municipal a través del decreto Nº 68.241, convocará a más de 500 parejas de todo el país, junto con 700 entrenadores, fiscales nacionales , auxiliares y dirigentes de distintas federaciones de 18 provincias.

Dónde se jugará en Rosario

El torneo se desarrollará en los principales complejos de la ciudad: Obsesión Pádel (sede central), Esquina Dorrego, Utopía Pádel, Loyal Pádel, Golden Point Pádel y Barcelona, entre otros, bajo la organización de Pádel Argentino Federal (PAF).

La ceremonia de apertura será el viernes 10 de Octubre a las 9 en el Parque de las Colectividades (avenida de la Costa Estanislao López 1800), con asistencia de importantes funcionarios del orden municipal y provincial, así como jugadores y jugadoras y referentes del deporte.

