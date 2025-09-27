Central Córdoba inicia el otro camino para llegar al tan ansiado ascenso a Primera B

No pudo disputar la plaza directa pero en el Reducido intentará subir a Primera B. Hoy Central Córdoba visita a Juventud Unida y define en el Gabino

El once de Central Córdoba que irá por el premio del ascenso para un año muy bueno. Empieza el reducido de Primera C ante Juventud Unida, el Lobo rojo de San Miguel.

Central Córdoba tendrá una prueba de carácter cuando en el estadio Ciudad de San Miguel visite este domingo a Juventud Unida a partir de las 15.30, con el arbitraje de Rodrigo Villalba, en la ida del torneo Reducido de la Primera C por el segundo boleto a la Primera B.

Los charrúas hicieron una buena campaña en la temporada y buscarán rubricarla con el segundo ascenso, cuando esta tarde inicien el torneo Reducido ante el Lobo Rojo, equipo que finalizó sexto con 36 puntos en la Zona B. El partido revancha se disputará dentro de 7 días en barrio Tablada.

Los dirigidos por la dupla conformada por Daniel Teglia y Diego Acoglanis van con tres variantes con respecto al último partido ante Cambaceres, donde venció por 2 a 1, en el cierre del torneo anual.

Ingresan Facundo Gastaudo por Ignacio Colombo en el arco, Mateo Yaszczuk por Valentín Rovetto en la defensa y Pablo Vranjicán por Lucas Manochi en la delantera.

Las formaciones de Juventud Unida y Central Córdoba

Juventud Unida: Marcos Jara; Duncan Hughes, Esteban Fernández, Franco Suárez y Fabrizio Furnaro; Lucas Modesto, Franco Zalazar, Nahuel Aiuto y Axel Abad; Juan Daniel Pereyra y Diego Cardozo. DT: Néstor Rapa

Central Córdoba: Facundo Gastaudo; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Mario Senra; Juan Ignacio Cettou, Simón Sierra y Joaquín Messi; Facundo Marín, Pablo Vranjicán y Tomás Ramírez. DT: Daniel Teglia y Diego Acoglanis.

Hora y TV: 15.30- Ros 24 (Youtube)

Arbitro: Rodrigo Villalba

Estadio: Ciudad de San Miguel.

El lunes jugará el Salaíto

El Reducido de la C se inició este sábado con El Porvenir 1, Luján 1, mientras que hoy será el turno de Lamadrid v. Berazategui. El lunes jugarán Leandro N. Alem v. Argentino y Sportivo Barracas v. Justo José de Urquiza, mientras que el martes completan Deportivo Español v. Estrella del Sur.

Camioneros, el campeón de la C

Camioneros logró un histórico ascenso a la Primera B, al superar en los instantes finales por 3 a 1 a Ituzaingó, que se había quedado con el partido de ida 2 a 1 y de hecho empezó ganando. El conjunto que representa al poderoso gremio de esa actividad llega por primera vez al tercer torneo de ascenso. Era el primer año en la C, tras ganar en 2024 el flamante Promocional Amateur.