Central: una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana por el resto de la temporada

El zaguero de Central salió reemplazado en el primer tiempo ante Gimnasia y luego se confirmó una severa lesión de tobillo.

Mala pata. Carlos Quintana deberá pasar por el quirófano. Central lo pierde hasta el año que viene.

Una pésima noticia para Central . Encima la sufrió uno de sus mejores jugadores y todavía mejores personas del plantel. El zaguero Carlos Quintana padeció una "luxofractura cerrada de tobillo izquierdo", deberá ser operado y se perderá como mínimo lo que resta de la temporada 2025.

Una verdadera pena para un pilar dentro de la cancha y uno de los máximos referentes del grupo, además entre los jugadores más queridos por los hinchas.

La grave dolencia de Quintana se suma a la que sufrió hace un mes otro defensor como es juvenil Juan Giménez, que se está recuperando de un " esguince severo con afectación del ligamento cruzado anterior e interno y meniscal".

Este sábado, Central vencía a Gimnasia por 1 a 0, a partir del gol de Alejo Veliz a los 2', y llegó al jugada desafortunada de Carlos Quintana a los 8'. El zaguero fue a rechazar de cabeza en la mitad de cancha y si bien lo consiguió, chocó muy fuerte con Manuel Seoane.

La peor parte se la llevó el defensor canalla, no solo por el golpe en la cabeza sino por una lesión en el tobillo que derivó en su salida y el ingreso de Facundo Mallo. Quintana fue derivado en ambulancia al Instituto Médico de La Plata.

El parte médico oficial de Central

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1972037326936461480&partner=&hide_thread=false Parte Médico



Carlos Quintana: luxofractura cerrada de tobillo izquierdo. Se realizaron estudios por imágenes en el Instituto Médico Platense.



El jugador regresará junto al plantel con inmovilización en el tobillo y completará nuevos estudios en Rosario, a fin de programar su… pic.twitter.com/K19KhO6mXW — Rosario Central (@RosarioCentral) September 27, 2025

Central tras el partido informó que: "Carlos Quintana tuvo una luxofractura cerrada de tobillo izquierdo. Se realizaron estudios por imágenes en el Instituto Médico Platense. El jugador regresará junto al plantel con inmovilización en el tobillo y completará nuevos estudios en Rosario, a fin de programar su intervención quirúrgica en los próximos días".

Quintana y la peor sensación en la cancha

Los propios jugadores advirtieron inmediatamente la gravedad del golpe. Malcorra fue el primero que lo asistió, y de inmediato pidió el cambio, cuando recién estaban ingresando los médicos para atender al zaguero. Holan hizo mover a Mallo y lo mandó a la cancha.

Quintana fue retirado en el carrito de asistencia y luego directo a la ambulancia para ser asistido. Más tarde se confirmó la grave lesión del jugador.