La Capital | Ovación | Central

Central: una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana por el resto de la temporada

El zaguero de Central salió reemplazado en el primer tiempo ante Gimnasia y luego se confirmó una severa lesión de tobillo.

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

27 de septiembre 2025 · 17:56hs
Mala pata. Carlos Quintana deberá pasar por el quirófano. Central lo pierde hasta el año que viene.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Mala pata. Carlos Quintana deberá pasar por el quirófano. Central lo pierde hasta el año que viene.

Una pésima noticia para Central. Encima la sufrió uno de sus mejores jugadores y todavía mejores personas del plantel. El zaguero Carlos Quintana padeció una "luxofractura cerrada de tobillo izquierdo", deberá ser operado y se perderá como mínimo lo que resta de la temporada 2025.

Una verdadera pena para un pilar dentro de la cancha y uno de los máximos referentes del grupo, además entre los jugadores más queridos por los hinchas.

La grave dolencia de Quintana se suma a la que sufrió hace un mes otro defensor como es juvenil Juan Giménez, que se está recuperando de un "esguince severo con afectación del ligamento cruzado anterior e interno y meniscal".

Este sábado, Central vencía a Gimnasia por 1 a 0, a partir del gol de Alejo Veliz a los 2', y llegó al jugada desafortunada de Carlos Quintana a los 8'. El zaguero fue a rechazar de cabeza en la mitad de cancha y si bien lo consiguió, chocó muy fuerte con Manuel Seoane.

La peor parte se la llevó el defensor canalla, no solo por el golpe en la cabeza sino por una lesión en el tobillo que derivó en su salida y el ingreso de Facundo Mallo. Quintana fue derivado en ambulancia al Instituto Médico de La Plata.

Leer más: La increíble eficacia de Enzo Giménez: entró y 14 segundos después puso el 2 a 0 para Central

El parte médico oficial de Central

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1972037326936461480&partner=&hide_thread=false

Central tras el partido informó que: "Carlos Quintana tuvo una luxofractura cerrada de tobillo izquierdo. Se realizaron estudios por imágenes en el Instituto Médico Platense. El jugador regresará junto al plantel con inmovilización en el tobillo y completará nuevos estudios en Rosario, a fin de programar su intervención quirúrgica en los próximos días".

Quintana y la peor sensación en la cancha

Los propios jugadores advirtieron inmediatamente la gravedad del golpe. Malcorra fue el primero que lo asistió, y de inmediato pidió el cambio, cuando recién estaban ingresando los médicos para atender al zaguero. Holan hizo mover a Mallo y lo mandó a la cancha.

Quintana fue retirado en el carrito de asistencia y luego directo a la ambulancia para ser asistido. Más tarde se confirmó la grave lesión del jugador.

Noticias relacionadas
Ángel Di María y Enzo Giménez celebran el gol del paraguayo. El córner lo ejecutó Fideo. 

Enzo Giménez entró a la cancha y apenas 14 segundos después puso el 2 a 0 para Central

Los once de Central que iniciaron el partido en La Plata frente a Gimnasia.

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Ángel Di María levanta la mano izquierda en señal de perdón hacia los hinchas de Gimnasia.

Ángel Di María: "La gente de Gimnasia no merecía que festeje el gol"

Alejo Veliz festeja en La Plata y lo abraza Elordi, pero se lo anularían. El 9 igual había marcado a los 2 minutos de juego para un gran triunfo de Central ante Gimnasia.

Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

Ver comentarios

Las más leídas

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Lo último

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

La Fiscalía Regional Segunda confirmó el asesinato de María Concepción Bonfietti en el barrio Villa El Prado de la localidad del departamento San Lorenzo

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza
Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
La Ciudad

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Ovación
Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano
Ovación

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Una victoria impostergable de Atlético del Rosario, que lo acerca al regreso a primera división de la Urba

Una victoria impostergable de Atlético del Rosario, que lo acerca al regreso a primera división de la Urba

Holan: Tuvimos ráfagas de muy buen fútbol y el equipo va creciendo fecha a fecha

Holan: "Tuvimos ráfagas de muy buen fútbol y el equipo va creciendo fecha a fecha"

Policiales
Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

La Ciudad
La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario
La Ciudad

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda