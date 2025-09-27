Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

El alerta amarilla se extendió hasta las 18 de este sábado. Durante la mañana se registraron diferentes inconvenientes después de una madrugada lluviosa

Un cielo copado por las nubes fue la postal de este sábado por la mañana en Rosario. Las ráfagas de viento superaron los 80 kilómetros por hora hacia el mediodía, provocando 130 denuncias entre árboles caídos, cables o columnas y voladuras .

La inestabilidad del tiempo se fue reduciendo después de un amanecer complicado. Las cuadrillas de Protección Civil recibieron 68 reclamos por árboles, ramas caídas o con riesgo para la población, 52 incidentes con cables o columnas y siete voladuras de objetos . Además, se registraron tres anegamientos transitorios debido a la caída de 15,8 milímetros de agua de lluvia.

Hacia la tarde, ya con un cielo despejado, el personal municipal continuaba trabajando para despejar las calles. El alerta meteorológica se mantuvo hasta las 18 con ráfagas que de hasta 70 kilómetros por hora.

Las oficinas de Protección Civil de Rosario registraron ráfagas de viento en aumento durante toda la mañana , principalmente desde el oeste y el sur.

Rafagas de Viento 27.9

El primer llamado de atención se produjo a las 8.11 con viento desde el oeste y sudoeste a 47 kilómetros por hora. Una hora más tarde, la dirección ya sólo era del sudoeste, pero a 68 kilómetros por hora.

Entre las 10.15 y las 11.15 de la mañana se produjeron ráfagas entre los 72 y los 77 kmh desde el sur y el sudoeste. A las 11.32 se dio un quiebre: la medición trepó a 81 kmh y diez minutos más tarde llegó a 89 kmh.

A las 12 se registraron ráfagas del sur y sudoeste a 83 kilómetros por hora y una hora después volvió a subir, esta vez a 87 kmh.

Rafagas de Viento 27.9 (3)

El viento se retira y llegó el sol

Aunque se mantiene el alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por vientos fuertes, en Rosario salió el sol para recuperar el tono primaveral en las últimas horas del sábado. Por la noche no se esperan ráfagas y se viene un domingo agradable.

El pronóstico descarta lluvias en el cierre del fin de semana. La temperatura mínima esperada es de 13 grados y la marca del termómetro puede llegar a 24 ° antes del lunes.