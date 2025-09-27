La Capital | La Ciudad | ráfagas

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

El alerta amarilla se extendió hasta las 18 de este sábado. Durante la mañana se registraron diferentes inconvenientes después de una madrugada lluviosa

27 de septiembre 2025 · 16:22hs
Protección Civil hizo múltiples operativos por el efecto de las ráfagas.

Protección Civil hizo múltiples operativos por el efecto de las ráfagas.
Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Un cielo copado por las nubes fue la postal de este sábado por la mañana en Rosario. Las ráfagas de viento superaron los 80 kilómetros por hora hacia el mediodía, provocando 130 denuncias entre árboles caídos, cables o columnas y voladuras.

La inestabilidad del tiempo se fue reduciendo después de un amanecer complicado. Las cuadrillas de Protección Civil recibieron 68 reclamos por árboles, ramas caídas o con riesgo para la población, 52 incidentes con cables o columnas y siete voladuras de objetos. Además, se registraron tres anegamientos transitorios debido a la caída de 15,8 milímetros de agua de lluvia.

Hacia la tarde, ya con un cielo despejado, el personal municipal continuaba trabajando para despejar las calles. El alerta meteorológica se mantuvo hasta las 18 con ráfagas que de hasta 70 kilómetros por hora.

Ráfagas de viento en aumento

Las oficinas de Protección Civil de Rosario registraron ráfagas de viento en aumento durante toda la mañana, principalmente desde el oeste y el sur.

Rafagas de Viento 27.9

El primer llamado de atención se produjo a las 8.11 con viento desde el oeste y sudoeste a 47 kilómetros por hora. Una hora más tarde, la dirección ya sólo era del sudoeste, pero a 68 kilómetros por hora.

Entre las 10.15 y las 11.15 de la mañana se produjeron ráfagas entre los 72 y los 77 kmh desde el sur y el sudoeste. A las 11.32 se dio un quiebre: la medición trepó a 81 kmh y diez minutos más tarde llegó a 89 kmh.

A las 12 se registraron ráfagas del sur y sudoeste a 83 kilómetros por hora y una hora después volvió a subir, esta vez a 87 kmh.

Rafagas de Viento 27.9 (3)

El viento se retira y llegó el sol

Aunque se mantiene el alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por vientos fuertes, en Rosario salió el sol para recuperar el tono primaveral en las últimas horas del sábado. Por la noche no se esperan ráfagas y se viene un domingo agradable.

El pronóstico descarta lluvias en el cierre del fin de semana. La temperatura mínima esperada es de 13 grados y la marca del termómetro puede llegar a 24 ° antes del lunes.

Noticias relacionadas
La nueva Constitución saldrá gratis con La Capital.

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

El trágico siniestro se produjo en la madrugada del sábado en Circunvalación.

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

La escuela fundada en 1904 se encuentra en Sarmiento y Ameghino.

Se vienen los festejos por los 121 años de la escuela La Argentina

empleo publico: santa fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Ver comentarios

Las más leídas

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Lo último

En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María

En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

El alerta amarilla se extendió hasta las 18 de este sábado. Durante la mañana se registraron diferentes inconvenientes después de una madrugada lluviosa

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María
Ovación

En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María

Crimen filmado: el asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado: el asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Ovación
Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo
Ovación

Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo

Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo

Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo

Rugby Championship: Los Pumas estuvieron un tiempo a la altura pero no pudieron con los Springboks

Rugby Championship: Los Pumas estuvieron un tiempo a la altura pero no pudieron con los Springboks

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

Policiales
Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

La Ciudad
Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
La Ciudad

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma