La Capital | Política | Pullaro

Pullaro: "Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

El gobernador le exigió a Nación que se ocupe de lo que le corresponde. Recordó que presentó un proyecto para que se le transfieran las autovías de las rutas 33, 11 y 34 para su mantenimiento

27 de septiembre 2025 · 20:13hs
El gobernador Maximiliano Pullaro participó de la Fiesta Nacional del Transporte.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó de la Fiesta Nacional del Transporte.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la XXIX Fiesta Provincial del Transporte, un evento que reúne a transportistas, productores y vecinos de toda la región. Celebrada en Pujato, el mandatario remarcó la importancia del encuentro ante miles de asistentes y destaco el esfuerzo del interior productivo como aporte esencial al desarrollo nacional.

Pullaro señaló que la fiesta “es cada año más grande y más popular” y destacó la creciente participación de vecinos de toda la región. En un contexto que calificó como “muy complicado para la República Argentina”, sostuvo que el interior productivo “empuja la rueda que hace crecer y sostiene al país”.

El gobernador afirmó además que “ojalá Argentina se pareciera más a Pujato, a Santa Fe y a este interior productivo”, al referirse al esfuerzo de quienes trabajan y ofrecen sus servicios vinculados al transporte de cargas. Según dijo, si se valorara con mayor justicia ese aporte, “Argentina sería diferente”.

Logística productiva

Durante su intervención, Pullaro también se refirió al estado de las rutas nacionales y advirtió que “están muy mal”. Aclaró que en algunos tramos se realizaron reparaciones mínimas, “producto de órdenes judiciales tras demandas de legisladores santafesinos”, pero cuestionó que el Gobierno nacional “se haya desentendido del mantenimiento de la red vial”.

El mandatario sostuvo que “un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado” y advirtió que esa situación encarece la logística. También criticó que la administración central “haya sostenido el equilibrio fiscal dejando de prestar servicios básicos y sin reparar bienes públicos de forma eficaz”.

Por ese motivo, reclamó nuevamente que la Nación asuma las obras de infraestructura vial y recordó que la Provincia presentó un proyecto para que se transfieran las autovías de las rutas 33, 11 y 34. El objetivo, dijo, es reducir la cantidad de siniestros en los tramos nacionales que atraviesan el territorio santafesino.

Interior productivo

El presidente comunal de Pujato, Daniel Quacquarini, resaltó la masiva concurrencia a la XXIX edición de la fiesta, que -aseguró- “año tras año sigue creciendo”. También agradeció al Gobierno provincial por su respaldo: “Esta fiesta demuestra que el interior existe y que somos el interior productivo que va a sacar a la Argentina adelante”, afirmó.

Del encuentro participaron, además, la diputada nacional Melina Giorgi; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; la diputada provincial Silvina Distéfano; y el vicepresidente comunal de Pujato, Gustavo Petetta.

Fiesta Nacional del Transporte

Pujato fue nombrada “Sede Provincial del Transporte Automotor de Cargas” mediante el decreto N.º 342. A partir de 1994, se celebra allí la “Fiesta Nacional del Transporte”, en homenaje a los transportistas del pueblo.

El evento se caracteriza por su exposición agroindustrial, el desfile de camiones, shows en vivo y actividades recreativas. Con el paso de los años se consolidó como un festejo tradicional y un acontecimiento clave de la región, que atrae a público de toda la zona.

Noticias relacionadas
Con Pullaro, Scaglia, Farías y Schiaretti en el escenario, Provincias Unidas lanzó su campaña con críticas a Milei y al kirchnerismo. 

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Provincias Unidas se movió en el círculo rojo.

Una de círculos, anillos y alianzas

Gisela Scaglia, cabeza de lista de candidatos a diputado nacional de Provincias Unidas.

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Milei, jaqueado por las derrotas en el Congreso, las urnas, las redes y la calle, que se suman a la turbulencia con el dólar. 

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Ver comentarios

Las más leídas

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Lo último

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Pullaro: Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado

Pullaro: "Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Clínicas y sanatorios de la ciudad suspendieron las prestaciones a gendarmes, militares y sus familias. En el sur de Santa Fe hay al menos 20 mil afiliados

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Por Gonzalo Santamaría
Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
La Ciudad

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Ovación
Newells: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes
Ovación

Newell's: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes

Newells: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes

Newell's: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes

Central Córdoba inicia el otro camino para llegar al tan ansiado ascenso a Primera B

Central Córdoba inicia el otro camino para llegar al tan ansiado ascenso a Primera B

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Policiales
Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Por Claudio Berón

Policiales

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

La Ciudad
La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario
La Ciudad

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron