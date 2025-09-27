Pullaro: "Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

El gobernador le exigió a Nación que se ocupe de lo que le corresponde. Recordó que presentó un proyecto para que se le transfieran las autovías de las rutas 33, 11 y 34 para su mantenimiento

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la XXIX Fiesta Provincial del Transporte, un evento que reúne a transportistas, productores y vecinos de toda la región . Celebrada en Pujato, el mandatario remarcó la importancia del encuentro ante miles de asistentes y destaco el esfuerzo del interior productivo como aporte esencial al desarrollo nacional.

Pullaro señaló que la fiesta “es cada año más grande y más popular” y destacó la creciente participación de vecinos de toda la región. En un contexto que calificó como “muy complicado para la República Argentina”, sostuvo que el interior productivo “empuja la rueda que hace crecer y sostiene al país”.

El gobernador afirmó además que “ojalá Argentina se pareciera más a Pujato, a Santa Fe y a este interior productivo” , al referirse al esfuerzo de quienes trabajan y ofrecen sus servicios vinculados al transporte de cargas. Según dijo, si se valorara con mayor justicia ese aporte, “Argentina sería diferente”.

Durante su intervención, Pullaro también se refirió al estado de las rutas nacionales y advirtió que “están muy mal”. Aclaró que en algunos tramos se realizaron reparaciones mínimas, “producto de órdenes judiciales tras demandas de legisladores santafesinos ”, pero cuestionó que el Gobierno nacional “se haya desentendido del mantenimiento de la red vial” .

El mandatario sostuvo que “un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado” y advirtió que esa situación encarece la logística. También criticó que la administración central “haya sostenido el equilibrio fiscal dejando de prestar servicios básicos y sin reparar bienes públicos de forma eficaz”.

Por ese motivo, reclamó nuevamente que la Nación asuma las obras de infraestructura vial y recordó que la Provincia presentó un proyecto para que se transfieran las autovías de las rutas 33, 11 y 34. El objetivo, dijo, es reducir la cantidad de siniestros en los tramos nacionales que atraviesan el territorio santafesino.

Interior productivo

El presidente comunal de Pujato, Daniel Quacquarini, resaltó la masiva concurrencia a la XXIX edición de la fiesta, que -aseguró- “año tras año sigue creciendo”. También agradeció al Gobierno provincial por su respaldo: “Esta fiesta demuestra que el interior existe y que somos el interior productivo que va a sacar a la Argentina adelante”, afirmó.

Del encuentro participaron, además, la diputada nacional Melina Giorgi; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; la diputada provincial Silvina Distéfano; y el vicepresidente comunal de Pujato, Gustavo Petetta.

Fiesta Nacional del Transporte

Pujato fue nombrada “Sede Provincial del Transporte Automotor de Cargas” mediante el decreto N.º 342. A partir de 1994, se celebra allí la “Fiesta Nacional del Transporte”, en homenaje a los transportistas del pueblo.

El evento se caracteriza por su exposición agroindustrial, el desfile de camiones, shows en vivo y actividades recreativas. Con el paso de los años se consolidó como un festejo tradicional y un acontecimiento clave de la región, que atrae a público de toda la zona.