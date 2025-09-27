El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza habilitó una función cómoda para los turistas que deben realizar largas escalas o que están de paso por una terminal.

Los viajeros tendrán la oportunidad de guardar el equipaje en compartimientos individuales dentro del aeropuerto.

Los aeropuertos más grandes e importantes del mundo cuentan con un sistema que les permite a los viajeros guardar su equipaje en compartimientos individuales para poder pasear por la ciudad en la que tienen la escala.

Esta facilidad que se otorga para que las personas puedan guardar las valijas bajo la modalidad de tramos "por hora" es una comodidad que resulta fabulosa para muchos viajeros que cargan con bastante equipaje o que simplemente desean realizar algún tipo de paseo por una ciudad y no quieren cargar con todas las cosas.

A partir de ahora, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza contará con este dispositivo, cuya denominación adquirió el nombre de "Your Luggage" y está orientada a todos los turistas que tienen varias horas entre un vuelo y otro o que permanecerán en el país por uno, dos o incluso tres días.

El nuevo sistema para guardar las valijas está ubicado sobre la antigua zona de check.in de la Terminal A. En el mismo se pueden almacenar diferentes tipos de equipaje y se debe establecer el período por el que se dejarán allí.

En tanto, los costos, cuyo esquema es por valija y por hora, quedaron de la siguiente manera:

4 horas: U$S 15

8 horas: U$S 20

12 horas: U$S 25

24 horas: U$S 30

Del mismo modo, en "Your Luggage" existen promociones a partir de una determinada cantidad de maletas que se desean guardar:

4 valijas por el precio de 3 (impacta sobre cualquier límite de horas).

7 valijas por el precio de 5 (impacta sobre cualquier límite de horas).

10 valijas o más de guardado: U$S 15 por cada una para un período de 24 horas.

Ezeiza también incorporó nuevas duchas para los viajeros

Es muy frecuente que los viajeros que tienen largos trayectos y escalas opten por darse un baño en los aeropuertos para higienizarse, Y ahora esta modalidad, que está en los aeropuertos más importantes del mundo, también está disponible en Ezeiza.

El servicio debe contratarse previamente y tiene un costo de $20.352 la hora y cuenta con las siguientes normativas:

Una hora para aprovechar las instalaciones.

Suministros:

Toalla (600 gramos), shampoo, acondicionador, jabón corporal hipoalergénico y libre de parabenos y conservantes. La línea fue especialmente diseñada con aroma a lavanda y eucalipto para transmitir una sensación de relax y descanso.

Secador de pelo a disposición