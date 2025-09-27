La Capital | Turismo | Aeropuerto

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza habilitó una función cómoda para los turistas que deben realizar largas escalas o que están de paso por una terminal.

27 de septiembre 2025 · 08:07hs
Los viajeros tendrán la oportunidad de guardar el equipaje en compartimientos individuales dentro del aeropuerto.

Los viajeros tendrán la oportunidad de guardar el equipaje en compartimientos individuales dentro del aeropuerto.

Los aeropuertos más grandes e importantes del mundo cuentan con un sistema que les permite a los viajeros guardar su equipaje en compartimientos individuales para poder pasear por la ciudad en la que tienen la escala.

Esta facilidad que se otorga para que las personas puedan guardar las valijas bajo la modalidad de tramos "por hora" es una comodidad que resulta fabulosa para muchos viajeros que cargan con bastante equipaje o que simplemente desean realizar algún tipo de paseo por una ciudad y no quieren cargar con todas las cosas.

A partir de ahora, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza contará con este dispositivo, cuya denominación adquirió el nombre de "Your Luggage" y está orientada a todos los turistas que tienen varias horas entre un vuelo y otro o que permanecerán en el país por uno, dos o incluso tres días.

Cuánto salen los lockers para valijas del Aeropuerto de Ezeiza

El nuevo sistema para guardar las valijas está ubicado sobre la antigua zona de check.in de la Terminal A. En el mismo se pueden almacenar diferentes tipos de equipaje y se debe establecer el período por el que se dejarán allí.

En tanto, los costos, cuyo esquema es por valija y por hora, quedaron de la siguiente manera:

4 horas: U$S 15

8 horas: U$S 20

12 horas: U$S 25

24 horas: U$S 30

Del mismo modo, en "Your Luggage" existen promociones a partir de una determinada cantidad de maletas que se desean guardar:

4 valijas por el precio de 3 (impacta sobre cualquier límite de horas).

7 valijas por el precio de 5 (impacta sobre cualquier límite de horas).

10 valijas o más de guardado: U$S 15 por cada una para un período de 24 horas.

Ezeiza también incorporó nuevas duchas para los viajeros

Es muy frecuente que los viajeros que tienen largos trayectos y escalas opten por darse un baño en los aeropuertos para higienizarse, Y ahora esta modalidad, que está en los aeropuertos más importantes del mundo, también está disponible en Ezeiza.

El servicio debe contratarse previamente y tiene un costo de $20.352 la hora y cuenta con las siguientes normativas:

Una hora para aprovechar las instalaciones.

Suministros:

  • Toalla (600 gramos), shampoo, acondicionador, jabón corporal hipoalergénico y libre de parabenos y conservantes. La línea fue especialmente diseñada con aroma a lavanda y eucalipto para transmitir una sensación de relax y descanso.
  • Secador de pelo a disposición
  • Bebida y snack de cortesía
Noticias relacionadas
Comenzaron las obras de remodelación de la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario.

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

La provincia remodela la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Rosario

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Los silos proponen un viaje que combina el descanso en la naturaleza con el encuentro de historias rurales.

Turismo innovador: el campo y la revolucionaria experiencia de dormir en silos

Ushuaia es uno de los destinos elegidos por los viajeros para un escapada de relax.

Fin de semana largo: cinco propuestas para pasar unos días de relax

Ver comentarios

Las más leídas

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Lo último

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Para acelerar el ritmo, se implementó el horario de noche. La mano que va hacia Rosario, entre Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, ya está completo

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe
Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Ovación
Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Por Gustavo Conti
Ovación

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Newells: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Newell's: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Policiales
800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

La Ciudad
Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde
LA CIUDAD

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Política

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto