La Capital | La Ciudad | Femicidio

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

Organizaciones locales se unieron este sábado en paralelo con la manifestación de familiares de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

27 de septiembre 2025 · 17:48hs
Gremios

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Gremios, agrupaciones políticas y feministas salieron a repudiar el triple femicidio.

A pesar de las complicaciones previas en medio de un doble alerta meteorológica por ráfagas de viento, este sábado se llevó a cabo una marcha en Rosario por el triple femicidio de Florencio Varela. La protesta es parte de una movilización federal coordinada a una semana del crimen narco.

Organizaciones políticas, sociales y gremiales se reunieron en el inicio de la tarde frente a la Facultad de Ciencias Médicas. Desde allí partieron hacia la plaza San Martín detrás de una bandera con los nombres de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes torturadas y asesinadas días atrás en la provincia de Buenos Aires.

"No hay buenas ni malas víctimas, hay femicidios", plantearon las manifestantes a la hora de la partida desde Santa Fe al 3100. En la primera línea de la columna también expresaron que "ninguna vida es descartable", mientras que otras mujeres llevaron carteles y afiches con otras consignas asociadas al pedido de justicia.

Marcha en el centro Rosario

La convocatoria en una de las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) reunió a jóvenes identificadas con el movimiento Ni Una Menos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y algunos partidos políticos. La actividad se programó después del Pre Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades, iniciado a las 12 del mediodía.

Marcha triple femicidio Florencio Varela 3

"De camino a casa quiero ser libre, no valiente", decía uno de los carteles que podían verse en la marcha desde la Facultad de Ciencias Médicas. La movilización contó con la participación de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) y mujeres del Movimiento Evita, entre otras organizaciones.

>> Leer más: Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio de Florencio Varela

La columna que se formó sobre de Santa Fe y avenida Francia no sólo salió a pedir justicia por la muerte de las jóvenes asesinadas por orden del presunto jefe narco Tony Janzen "Pequeño J" Valverde Victoriano. También fue el marco para decir basta de femicidios y pronunciarse contra la violencia patriarcal y las políticas estatales de ajuste económico. Esta última cuestión apareció reflejada en una pancarta que rezaba: "Nos mata la precarización".

Marcha triple femicidio Florencio Varela 6

En paralelo con esta manifestación, otras organizaciones de la ciudad de Buenos Aires iniciaron una marcha hacia el Congreso de la Nación con el mismo objetivo. Al igual que en Rosario, la protesta tuvo réplicas en otros puntos del país durante la tarde.

Familiares de víctimas del triple femicidio en la marcha

Antes de la procesión, la madre de Morena Verdi se mostró llena de "impotencia y bronca" por lo ocurrido desde que mataron a su hija y a las otras dos jóvenes. "Ya el dolor se me está convirtiendo en odio", advirtió a una semana del triple crimen.

Sabrina consideró que el secuestro y asesinato en Florencio Varela fue un hecho "aberrante" y aseguró que su familia no tiene nada que esconder ante la Justicia. En cuanto a la hipótesis de una venganza narco, comentó: "Ponele que es un ajuste de cuentas. Si quisiste dar un mensaje, estás equivocado".

Marcha triple femicidio Florencio Varela 4

La mamá de la muchacha de 20 años confirmó que seguirá pidiendo justicia en la calle, más allá de la movilización de este sábado en el centro porteño. "Voy a hacer ruido, no nos van a dejar de escuchar", señaló.

Antes del encuentro con las madres de las otras víctimas, Sabrina criticó a la policía bonaerense por su intervención durante los cortes de calle en Florencio Varela. Finalmente, se lamentó: "Nadie entiende lo que es ese dolor".

Noticias relacionadas
Rosario vuelve a las calles para reclamar justicia por Brenda, Morena y Lara

"No hay víctimas buenas ni malas": Rosario vuelve a marchar para pedir justicia por el triple femicidio

Familiares y amigos se movilizaron pidiendo Justicia por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Triple femicidio de Brenda, Morena y Lara: todo lo que se sabe hasta ahora

Rosario, atravesada por los femicidios en contexto narco, se movilizó por Morena, Brenda y Lara

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Familiares y amigos se movilizaron pidiendo Justicia por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Triple femicidio de Brenda, Morena y Lara: todo lo que se sabe hasta ahora

Ver comentarios

Las más leídas

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Lo último

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

La Fiscalía Regional Segunda confirmó el asesinato de María Concepción Bonfietti en el barrio Villa El Prado de la localidad del departamento San Lorenzo

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza
Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
La Ciudad

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Ovación
Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano
Ovación

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Una victoria impostergable de Atlético del Rosario, que lo acerca al regreso a primera división de la Urba

Una victoria impostergable de Atlético del Rosario, que lo acerca al regreso a primera división de la Urba

Holan: Tuvimos ráfagas de muy buen fútbol y el equipo va creciendo fecha a fecha

Holan: "Tuvimos ráfagas de muy buen fútbol y el equipo va creciendo fecha a fecha"

Policiales
Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

La Ciudad
La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario
La Ciudad

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda