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Frank Kudelka: "La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego"

Frank Kudelka ganó su primer partido desde su vuelta a Newell's, pero mantiene los pies sobre la tierra y dijo que hay que seguir mejorando las matemáticas.

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

21 de marzo 2026 · 21:20hs
Frank Kudelka ganó su primer cotejo desde su vuelta a Newells.

Frank Kudelka ganó su primer cotejo desde su vuelta a Newell's.

El semblante de Frank Kudelka dio un giro de 180 grados. Es que luego de la goleada sufrida ante Lanús en la fecha pasado, donde el entrenador fue muy autocrítico con sus jugadores, pudo respirar un poco de aire con este triunfo ante los mendocinos.

A la hora de analizar el partido, Kudelka expresó."Es una alegría importante poder ayudar a este momento de la institución. Tengo los pies en el piso, importan las formas y fueron buenas. Se jugó como una institución grande. Veníamos de no hacer nada el partido anterior y hoy tuvimos una forma. Estoy contento por los chicos. Dentro de la exigencia lógica, fuimos a buscar la victoria y lo hicimos. Dijimos: acá estamos. Es un primer triunfo, pero no alcanza. Seguramente es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego"

El DT continuó. "Ganar holgadamente es difícil. Gimnasia venía de empatarle a Boca. No hay partidos de goleada. Era ganarlo imponiendo una forma, poner al equipo en su campo y terminar las jugadas. Se jugó con nerviosismo porque no llevamos cualquier camiseta. Hay que bancársela y los jugadores estuvieron a la altura".

>>> Leer más: Newell's ganó por primera vez en 2026 y volvió a sumar de a tres después de 11 partidos

La confianza de Kudelka hacia Cóccaro y Mazzantti

"Confío en Cóccaro y Mazzantti. Dado el parate que tuvo Cóccaro tuvo un buen partido. Es un jugador difícil y complicado. Mientras que Mazzanti es picante y rápido, y le están anulando muchos goles", añadió Kudelka.

Además, declaró: "No hay nada astrológico, ni agua bendita ni magia. Cuando estamos en el piso es donde tienen que aparecer los hombres. Les dije que intenten, que hagan, que tengan valentía y que crean en ellos. Me da más posibilidades cuando las cosas te salen. A veces uno pone todo y no te alcanza. Estamos en un marco de mucha presión, aunque la real presión es el que no tiene para comer. Si están acá es por potestad nuestra. No soy conformista y hay que seguir acomodando las matemáticas".

"Tengo que seguir probando. Pero mientras hay que ganar y hacerlo funcionar al equipo. Vi todos los partidos de Newell's. Cuando uno está afuera, no se sabe cómo está verdaderamente la cosa adentro. A los que están afuera hay que potenciarlos. Yo trato de poner a quienes están mejor. Vi bien a los chicos. Buceando en las estadísticas de inferiores encontramos a Guch como enlace y hoy nos puede dar satisfacciones en ese lugar”, continuó.

El comportamiento de la gente de Newell's

Finalmente, habló de la gente: "El público obró y se expresó como se pretende de este escudo. Cuando silbó en el inicio, estuvo bien, porque indicó dónde estamos. No hay que enojarse. Fue muy genuino. A nadie le gusta que lo chiflen, pero cuando tuvo que alentar, alentó. Hay necesidades que no estamos colmando y seguimos con las cuentas en rojo”.

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