Newell's: el VAR le anuló otro gol en el Coloso a Walter Mazzantti El delantero de Newell's abrió la cuenta esta tarde ante Gimnasia de Mendoza, pero el VAR le ahogó el grito, al igual que en su debut ante Platense. 21 de marzo 2026 · 18:21hs

Leonardo Vincenti / la Capital Walter Mazzantti salta y anotará el gol de Newell's, que luego fue anulado por posición adelantada.

Newell's arrancó con todo el partido ante Gimnasia de Mendoza que se está jugando en el Coloso del Parque. A los cinco minutos del primer tiempo Walter Mazzantti conectó de cabeza y convirtió en el arco del hipódromo para poner el 1 a 0 parcial. Pero llegó la intervención del VAR y el tanto fue anulado por el árbitro principal Sebastián Zunino.

Fue tras un centro desde la derecha de Jerónimo Gómez Mattar al segundo palo y Mazzantti cabeceó de pique al piso. Así logró que la pelota ingrese con suspenso en el arco mendocino.

El VAR llamó al juez y, tras tirar las líneas, anuló la conquista del delantero leproso, en una jugada muy fina.

No es el primer gol que le anulan a Mazzantti en el Coloso. Hace dos fechas, en su debut con la camiseta de Newell's le anularon (también vía VAR) lo que era el tanto de la victoria rojinegra ante Platense, tras lo que fue un polémico agarrón previo de Facundo Guch a uno de sus marcadores antes de la conversión de Mazzantti.

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