Los dos partidos que importaban eran el del viernes contra Huracán, en el Coloso, y el del cierre de la Superliga en cancha de Banfield. Y siguen siendo la prioridad. Ahora de manera más complicada, con la pésima muestra futbolística de ayer. Aunque al cierre de esta edición la dirigencia de Newell's le confirmó a Ovación que Bidoglio seguirá siendo el entrenador hasta el final de la Superliga. El técnico permanecerá en el cargo ya que el plantel salió a respaldarlo y la dirigencia creyó razonable no cambiarlo a 10 días del final del torneo.

Newell's se juega el viernes tres puntos fundamentales para lo que vendrá en la próxima Superliga, en la que hasta ahora arrancará último (ver tabla de promedios).

La derrota con Villa Mitre precipitó lo peor. Es que no fue solamente el 1-2 del resultado. La producción futbolística fue muy mala. Como si el equipo hubiera llegado al partido sin obligaciones. Y jugaron todos los titulares, o casi, porque sólo faltó de arranque Formica, quien luego entró. Si ni la ausencia de Leal puede considerarse clave porque el portugués recién hace un par de cotejos aportó algo.

Y lo que debía ser una victoria segura, no simple, una clasificación a otra ronda de la Copa Argentina aunque sea por penales, fue eliminación y muestra de que es mucho lo que el equipo leproso debe cambiar para tener chances reales de sumar los tres puntos con Huracán y pelearle los otros tres al Taladro de visitante.

La cuarta derrota al hilo, tres de la Superliga con River (2-4), Talleres (1-2) y Gimnasia (0-1 sobre la hora), más la de ayer son un mazazo que derrumbó lo construido por Bidoglio desde que arrancó con aquellos dos triunfos con los tucumanos de San Martín (ya descendieron) y Patronato (pelea por no bajar). También con aquel punto que pareció importante frente a Boca en el inicio de 2019, como los empates seguidos con Unión, Central y San Lorenzo. Si hasta pareció que al ganarle después a San Martín de San Juan (3-0 con tres penales) sería el paso justo para edificar la plataforma en la que la lepra se pararía para no caer en el abismo.

Pero una derrota tras otra lo dejaron ahí, haciendo equilibrio sobre la cuerda floja.

El viernes llegará el Globo y Newell's deberá vencerlo para intentar subir con él. Con tranquilidad y no con la locura que se desató en Santa Fe.

Por lo pronto, el técnico seguirá siendo Bidoglio. Lo que no se sabe es con qué jugadores saldrá ante Huracán. Es que ayer jugaron mal todos. Ni Maxi se salvó. No tocó una pelota en el primer tiempo. Falló en una de esas que nunca erra. Figueroa tampoco incidió. Formica apenas se salvó con su categoría y ganas. Alexis zafó con el gol. Aguerre estuvo bien, pero no pudo dejar el arco en cero. Y Cacciabue levantó en la segunda mitad. El resto nada. Ni hablar del muy mal ingreso de Insaurralde, que Torres sigue sin aportar desequilibrio y así el resto. El viernes llega Huracán con 4 caídas al hilo. En la última va a Banfield, que lleva 3 sin triunfos. Les puede ganar. No, si no cambia.