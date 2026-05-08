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Google lanzó Fuentes Preferidas: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas

En un mundo cada vez más globalizado, el valor de la información local es clave. Un simple truco para que estés siempre informado sobre lo que pasa en tu ciudad

8 de mayo 2026 · 11:04hs
Google lanzó Fuentes Preferidas: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas

Foto: Leonardo Vincenti

Cómo estará el tiempo en la región. Las últimas novedades de Newell's y Central. El siniestro vial que mantiene cortado los ingresos a Rosario. La agenda de recitales en espacios locales. Son muchas las noticias que se consumen diariamente y tienen impacto en la vida cotidiana. En un mundo cada vez más globalizado, el valor de la información local es clave. Google lanzó "Fuentes Preferidas" para la búsqueda de noticias: esto permite al usuario seleccionar sus fuentes favoritas de información. Te recomendamos que incluyas a La Capital para estar siempre al tanto de lo que pasa cerca tuyo.

Hasta hace poco, el algoritmo del gigante tecnológico definía de manera automática qué publicaciones aparecían con mayor frecuencia al entrar en la sección de noticias destacadas. Y el resultado era aleatorio: noticias mundiales, deportes, espectáculos, policiales, servicios, y, cada tanto, una novedad local. Pero ahora el usuario puede tener una intervención más directa sobre el contenido periodístico que consume. Y reforzar esa agenda de cercanía que le permite organizar mejor su rutina e informarse de lo que pasa en su lugar.

“Fuentes Preferidas” es una nueva herramienta que permite a los usuarios de Google elegir qué medios y sitios tendrán mayor presencia dentro de la sección Noticias Destacadas del buscador. La función ya está disponible a nivel global en todos los idiomas compatibles y refleja un cambio relevante en la lógica con la que se distribuye la información dentro de la plataforma. A días de su lanzamiento, los usuarios marcaron más de 200.000 sitios únicos como preferidos.

Mayor control sobre las noticias

John Wiley, vicepresidente de audiencias de Google, resumió el objetivo de la iniciativa: "Fuentes preferidas ha sido un paso importante a la hora de ofrecer a nuestro público un mayor control sobre cómo descubre y se relaciona con las noticias y la información de confianza".

En un mundo polarizado y sobreinformado, donde abundan las noticias falsas, La Capital se propone como espacio seguro de información. Con una tradición de calidad de más de un siglo, se apuesta a reforzar el vínculo con la audiencia.

Cómo incluir a La Capital en Fuentes Preferidas

Los usuarios que quieran sumar a La Capital entre sus Fuentes Preferidas deben realizar unos simples pasos para lograrlo. Al hacer clic en este enlace podrán seleccionar a La Capital como fuente preferida.

Otra forma de realizar la selección se da dentro de Google Search, donde se debe realizar una búsqueda vinculada a una noticia o tema de actualidad.

Una vez que el buscador muestre los resultados, el usuario deberá dirigirse a la sección de "Noticias Destacadas", donde aparecerá un ícono con forma de estrella.

En esta instancia, se debe marcar el ícono mencionado anteriormente, que provocará el despliegue de un menú donde, finalmente, el usuario deberá poner la dirección de www.lacapital.com.ar

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