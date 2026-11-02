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El mapa inmobiliario de Rosario: cuáles son los cuatro barrios más buscados y cuánto cuesta el metro cuadrado

Un estudio de la Universidad de San Andrés revela qué zonas concentran mayor interés entre los compradores. Los departamentos aumentaron 7,5% en dólares durante el último año, con importantes diferencias de precios según la ubicación.

2 de noviembre 2026 · 16:26hs
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El mapa inmobiliario de Rosario: cuáles son los cuatro barrios más buscados y cuánto cuesta el metro cuadrado

El mercado inmobiliario de Rosario tiene sus zonas favoritas. A la hora de buscar una propiedad para comprar, el Centro sigue siendo el sector que despierta mayor interés entre los potenciales compradores, aunque otros barrios tradicionales también ocupan lugares destacados. Abasto, Fisherton y Lourdes completan, en ese orden, los primeros puestos de un ranking que permite conocer hacia dónde se orientan las búsquedas y cuánto cuesta acceder a una vivienda en distintos puntos de la ciudad.

Los datos surgen del último informe elaborado por Mercado Libre y la Universidad de San Andrés, correspondiente a octubre de 2026. El relevamiento analiza las publicaciones inmobiliarias de la plataforma y permite identificar tanto las preferencias de los usuarios como la evolución de los precios de venta y alquiler.

Uno de los resultados más significativos es que el Centro no solo encabeza las búsquedas de propiedades en venta, sino que también tiene el metro cuadrado de departamentos más caro de Rosario. Sin embargo, los mayores incrementos porcentuales de precios se registraron en otras zonas.

El informe también revela que los departamentos acumularon una suba interanual del 7,5% en dólares, mientras que los alquileres aumentaron más del 23% en pesos durante los últimos doce meses.

Cuáles son los cuatro barrios más buscados para comprar propiedades en Rosario

Las preferencias de quienes consultan inmuebles en venta muestran una combinación de sectores céntricos y barrios residenciales. El ranking de octubre quedó encabezado por el Centro, seguido de Abasto, Fisherton y Lourdes.

El Centro ocupa el primer lugar, con la mayor cantidad de visitas a publicaciones inmobiliarias. Además de liderar las consultas, concentra los precios de venta más elevados entre las zonas analizadas.

En segundo puesto aparece Abasto, uno de los barrios tradicionales de Rosario, que se mantiene entre los sectores más consultados por quienes evalúan adquirir una propiedad.

Fisherton se ubica tercero, como una de las principales alternativas residenciales que despiertan interés en el mercado local. El cuarto lugar corresponde a Lourdes, otro barrio tradicional que figura entre las preferencias de búsqueda.

El relevamiento permite identificar las zonas que reciben más visitas dentro de Mercado Libre, pero hay una distinción importante: el ranking refleja el interés de los potenciales compradores y no la cantidad de operaciones inmobiliarias efectivamente concretadas.

Es decir, que una zona acumule más consultas no significa necesariamente que allí se registre el mayor número de compraventas.

Cuánto cuesta el metro cuadrado de un departamento en Rosario

Las diferencias de precios entre los distintos sectores de Rosario son considerables. Según el informe, el Centro tiene el metro cuadrado más caro de la ciudad, con una mediana de 2.049 dólares para los departamentos publicados en venta.

En segundo lugar aparece la zona Norte, donde el valor se ubica en 1.765 dólares por metro cuadrado. Más atrás se encuentran la zona Oeste, con 1.451 dólares, y la Sur, con 943 dólares.

La distancia entre ambos extremos permite dimensionar las diferencias del mercado inmobiliario local: el metro cuadrado de un departamento en el Centro cuesta más del doble que en la zona Sur.

En términos concretos, si se toma como referencia un departamento de 60 metros cuadrados y se aplican los valores medianos de cada sector, el precio resultante sería de aproximadamente 122.940 dólares en el Centro, frente a 56.580 dólares en la zona Sur. Se trata de un cálculo ilustrativo, no de valores de viviendas específicas.

También es importante considerar que los precios utilizados en el relevamiento corresponden a las publicaciones de inmuebles. Por lo tanto, pueden existir diferencias respecto de los montos que finalmente se acuerdan entre compradores y vendedores, que muchas veces son sensiblemente inferiores.

Los departamentos en Rosario aumentaron 7,5% en dólares en un año

El informe de octubre también muestra que los precios de venta de departamentos continúan aumentando. En la comparación con septiembre, el incremento general fue del 1,1%, mientras que la suba acumulada durante los últimos doce meses alcanzó el 7,5% en dólares.

Sin embargo, el comportamiento de los valores no fue uniforme en toda la ciudad. La mayor variación interanual se registró en la zona Sur, donde los precios de publicación aumentaron 12,9%, considerablemente por encima del promedio rosarino.

El Centro quedó en segundo lugar, con una suba del 6,7%, seguido por la zona Norte, con 3,4%, y la Oeste, con 2,8%.

La comparación mensual ofrece un panorama diferente. En octubre, la zona Oeste encabezó los incrementos con un 7,1% respecto de septiembre, mientras que la Sur registró un aumento del 5%.

En tanto, los departamentos de la zona Norte tuvieron una variación mensual del 1,5% y los del Centro, del 1%.

Estas diferencias muestran que los sectores más caros no son necesariamente aquellos donde los precios crecen con mayor velocidad.

Alquileres en Rosario: cuánto aumentaron los departamentos y las casas

El relevamiento también permite conocer qué ocurrió con los alquileres durante el último año, un segmento que mostró incrementos importantes en pesos.

En octubre de 2026, el precio mediano de publicación de los departamentos en alquiler alcanzó los 12.195 pesos por metro cuadrado, frente a los 9.773 pesos registrados en el mismo mes de 2025.

La diferencia representa un aumento interanual del 24,7%. No obstante, durante octubre los valores se mantuvieron estables respecto de septiembre.

Para dimensionar estos precios, si se aplica la mediana relevada a un departamento de 50 metros cuadrados, el alquiler mensual resultante sería de aproximadamente 609.750 pesos. La cifra es orientativa y no contempla diferencias de ubicación, características del inmueble ni otros gastos.

En el caso de las casas, el precio mediano llegó a 7.259 pesos por metro cuadrado, contra los 5.891 pesos de octubre del año anterior. La variación interanual fue del 23,4%.

Otro dato que surge del informe es la reducción de la oferta de casas en alquiler. La cantidad de publicaciones disponibles disminuyó un 8,5% respecto de septiembre y un 5,4% frente a octubre de 2025.

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