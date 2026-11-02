La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima Felicitas Alvite, de 23 años, es juzgada por atropellar y matar durante una picada a un motociclista en abril de 2024 2 de noviembre 2026 · 22:30hs

Felicitas Alvite, conocida como la Toretto de La Plata, solicitó declarar en la primera audiencia del juicio, en la que se quebró y le pidió perdón a la familia de Walter Armand, el motociclista al que la joven atropelló y mató en abril de 2024.

Este lunes 2 de noviembre se inició el debate en el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de La Plata, ubicado en la calle 8, entre 56 y 57, y al inicio de la audiencia la acusada pidió la palabra.

"Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día", expresó entre lágrimas la joven de 23 años.

Acerca de la trascendencia que tuvo su apodo, que deriva de un personaje de las películas de la saga "Rápido y furioso", indicó: "Se han instalado muchas cosas a partir de un video de TikTok en donde me hago llamar la Toretto, pero nada de eso es lo que soy. Me han llamado de muchos programas, pero por respeto a la familia nunca hablé en otro lado que no fuera en este ámbito".

"Jamás le haría daño a alguien", concluyó la joven, quien debió suspender su testimonial. Alvite está acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de entre ocho y 25 años de prisión. Respecto a su amiga, Valentina Velázquez, con quien corría picadas al momento del siniestro fatal, está imputada por prueba de velocidad temeraria. Durante el alegato de apertura, Delfina Burlando, hija del mediático abogado y querellante, dio contexto sobre los agravantes que hay detrás de la acusación: “Cruzó al menos seis semáforos en rojo. Seis veces la ciudad y la ley le ordenaron detenerse y ella decidió seguir. No fue un error, fue una decisión. Fue su pie sobre el acelerador”.