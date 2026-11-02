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Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

La víctima, de 26 años, y su instructor fallecieron al chocar contra un muro cuando intentaban aterrizar en la playa de São Conrado

2 de noviembre 2026 · 19:34hs
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Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Un turista argentino de 26 años y el instructor de vuelo de un ala delta murieron tras accidentarse en Río de Janeiro, luego de lanzarse desde la rampa de Pedra Bonita y al intentar aterrizar en la playa de São Conrado.

El turista argentino, que había llegado a Río de Janeiro el pasado domingo junto a un grupo de amigos para vacacionar, fue identificado como Adrián Guillermo Arismendi, de la ciudad santacruceña de Puerto Deseado. El instructor era un brasileño de 45 años llamado Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

El vicepresidente del Club de Vuelo Libre de São Conrado (CSCVL), Bruno Menescal, indicó que el piloto fallecido llevaba diez años volando y había obtenido su licencia de instructor hacía aproximadamente un año.

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El accidente ocurrió en la zona de aterrizaje de la playa de São Conrado, donde el ala delta realizó un giro a baja altura y terminó impactando contra el muro que divide el paseo marítimo de la playa.

Menescal fue testigo del accidente y destacó que las condiciones climáticas eran buenas, por lo que no descartó una posible maniobra brusca o que Rodrigues dos Santos haya sufrido una indisposición.

Al arribar al lugar del hecho, personal de bomberos encontró a ambos ocupantes en estado grave y con paro cardiorrespiratorio, por lo que fueron trasladadas al Hospital Municipal Miguel Couto, donde fallecieron.

Saltos desde Pedra Bonita

La montaña de Pedra Bonita se encuentra dentro del Parque Nacional da Tijuca, entre el bloque rocoso de Pedra da Gávea y los barrios São Conrado y Barra da Tijuca, y tiene una altitud aproximada de 699 metros sobre el nivel del mar.

El lugar es famoso por albergar una rampa de vuelo libre desde donde se realizan saltos con ala delta y parapente.

Los saltos se realizan con los instructores acompañando a los pasajeros. Hubo anteriormente varios accidentes con víctimas mortales en lo que murieron ambos, incluso un caso ocurrido en febrero pasado, aunque el 14 de agosto de 2012 el instructor falleció y la pasajera sobrevivió.

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