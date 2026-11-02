La Capital | Economía | Cyber Monday

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe se destaca entre las plazas con más ventas

Los asistentes digitales ganan espacio para buscar ofertas y resolver consultas. Los consumidores recorren más antes de comprar

2 de noviembre 2026 · 19:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los planes de financiación largos entusiasmaron a los consumidores.

Los planes de financiación largos entusiasmaron a los consumidores.

La inteligencia artificial se metió de lleno en el Cyber Monday y gana espacio en el recorrido que va de la búsqueda de una oferta al cierre de una compra. Los asistentes digitales permiten filtrar productos, comparar opciones y resolver consultas en una edición marcada por consumidores que navegan más, miran con atención los precios y recurren a las cuotas largas para las compras de mayor valor. En este marco, Santa Fe se ubicó entre las principales plazas con visitas al sitio oficial del evento que se extiende hasta mañana.

A través de Cybot, el asistente desarrollado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), se puede filtrar ofertas por medio de pago, marca o categoría y acompaña la búsqueda de consumidores que comparan precios, promociones bancarias, alternativas de financiación y envíos gratuitos antes de decidir. En tiempos de bolsillos ajustados la herramienta puede convertirse en un gran aliado.

Las tiendas también incorporan herramientas para automatizar la atención. Según el relevamiento de Tiendanube correspondiente a las primeras seis horas, Chat Nube, su asistente conversacional por WhatsApp, resolvió sin intervención humana el 95% de las conversaciones recibidas. En ese mismo período, las órdenes en las que intervino se multiplicaron por casi 12 frente al arranque de 2025. Ese indicador refleja su mayor participación en el proceso comercial, aunque no permite atribuirle por sí solo la concreción de las ventas.

Del lado de los consumidores, estas herramientas pueden ayudar a ordenar la búsqueda. Entre las recomendaciones difundidas por Tiendanube aparece la posibilidad de formular consultas específicas, que incluyan el presupuesto disponible, las características del producto y el uso previsto. También pueden servir para comparar modelos, resumir reseñas o identificar accesorios compatibles.

Descuentos

El interés comprador se reflejó en el sitio oficial del evento. De acuerdo con los datos de la Cace sobre las primeras horas, acumuló más de 2,1 millones de visitas y tuvo un pico inicial a las 0.45, cuando se registraron 73.000 usuarios conectados en simultáneo. Los descuentos promediaron el 32%.

La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires encabezaron el origen del tráfico, seguidas por Córdoba y Santa Fe. Así, el territorio santafesino ocupó el cuarto lugar entre las plazas informadas y el tercero entre las provincias, por delante de Mendoza, Tucumán y Salta. Se trata de un ranking de visitas, que no equivale a una clasificación por compras o facturación.

“Haber superado los 2 millones de visitas en estas primeras horas muestra la confianza de los consumidores de todo el país en el evento”, destacó Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cace. Electrodomésticos, ropa, viajes, muebles y maquillaje figuraron entre las categorías más visitadas.

En tanto, el balance de Tiendanube mostró que el pago en una sola cuota conservó el predominio, con el 58% de las órdenes y una participación estable frente al año anterior. El cambio se produjo en las alternativas de financiación: las compras en tres cuotas perdieron cuatro puntos de participación, mientras que las operaciones en 12 cuotas o más crecieron un 77% en cantidad.

Los planes largos representaron cerca del 9% de las órdenes y tuvieron un ticket promedio próximo a los $400.000. La financiación ganó espacio.

Noticias relacionadas
dricco.com evoluciona su red comercial y fortalece su presencia regional

D'Ricco.com evoluciona su red comercial y fortalece su presencia regional

La atención internacional está puesta en las elecciones de medio término de Estados Unidos.

Mercados: el riesgo país superó los 800 puntos por primera vez en lo que va del 2026

banco santa fe y la unidad minera de grupo petersen presentaron sus soluciones financieras en la ronda de negocios rigi en rosario

Banco Santa Fe y la Unidad Minera de Grupo Petersen presentaron sus soluciones financieras en la Ronda de Negocios Rigi en Rosario

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la  directora gerenta del FMI, Kirstalina Georgieva, se han reunido en varias oportunidades.

El gobierno afronta un pago de u$s800 millones al FMI con liquidez ajustada

Las más leídas

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Punto en suspenso: Newells sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

Punto en suspenso: Newell's sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

Lo último

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque

Todas las miradas de la semana de Central puestas en la recuperación de sus dos goleadores

Todas las miradas de la semana de Central puestas en la recuperación de sus dos goleadores

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas

Rosario acelera la prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza

El proyecto enviado por Javkin al Concejo busca que la ciudad sea la primera en adherir a la nueva ley provincial
Rosario acelera la prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza
Adepa premió a periodistas de La Capital por un artículo de familiares de un represor
La Ciudad

Adepa premió a periodistas de La Capital por un artículo de familiares de un represor

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar
La Ciudad

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza
Policiales

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas
Economía

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro
Información General

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Las más leídas
Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Punto en suspenso: Newells sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

Punto en suspenso: Newell's sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

La FIA otra vez castigó duro a Colapinto y le arruinó una gran carrera en México

La FIA otra vez castigó duro a Colapinto y le arruinó una gran carrera en México

Ovación
Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente
Ovación

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Rugby: pronóstico reservado para una definición del TRL que ya empieza a palpitarse

Rugby: pronóstico reservado para una definición del TRL que ya empieza a palpitarse

Leones FC sufrió una dura derrota ante Sportivo Barracas por el Reducido

Leones FC sufrió una dura derrota ante Sportivo Barracas por el Reducido

Policiales
La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza
Policiales

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

La Ciudad
Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XV al XVII en la Biblioteca Argentina
La Ciudad

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XV al XVII en la Biblioteca Argentina

Rosario acelera la prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza

Rosario acelera la prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza

Adepa premió a periodistas de La Capital por un artículo de familiares de un represor

Adepa premió a periodistas de La Capital por un artículo de familiares de un represor

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención
Economía

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Los barrios populares de Rosario crecieron el 7 % en la última década
La Ciudad

Los barrios populares de Rosario crecieron el 7 % en la última década

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto
Policiales

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Aún con haberes de más de $18 millones, cayó el déficit de la Caja de Jubilaciones
La Ciudad

Aún con haberes de más de $18 millones, cayó el déficit de la Caja de Jubilaciones

Adónde va el movimiento: El peronismo que viene, un libro con más de 50 voces
Política

Adónde va el movimiento: "El peronismo que viene", un libro con más de 50 voces

Comenzó el Cyber Monday: cómo aprovechar las ofertas y evitar caer en estafas
Economía

Comenzó el Cyber Monday: cómo aprovechar las ofertas y evitar caer en estafas

Hallaron muertas a una mujer y su hija en una vivienda de Santa Fe
La Región

Hallaron muertas a una mujer y su hija en una vivienda de Santa Fe

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo
Policiales

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa
Policiales

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar
Ovación

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández
Política

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos
Información General

Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos

Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida
Información General

Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe
Policiales

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional
Política

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional

Un hombre de Las Parejas se cansó del ruido de las motos y salió a la calle a los tiros
La Región

Un hombre de Las Parejas se cansó del ruido de las motos y salió a la calle a los tiros

Ya hay consultas para la compra de departamentos de la Villa Suramericana

Por Emmanuel Paz, para La Capital
Negocios

Ya hay consultas para la compra de departamentos de la Villa Suramericana

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario
La Ciudad

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario