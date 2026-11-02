La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe se destaca entre las plazas con más ventas

Los asistentes digitales ganan espacio para buscar ofertas y resolver consultas. Los consumidores recorren más antes de comprar

La inteligencia artificial se metió de lleno en el Cyber Monday y gana espacio en el recorrido que va de la búsqueda de una oferta al cierre de una compra. Los asistentes digitales permiten filtrar productos, comparar opciones y resolver consultas en una edición marcada por consumidores que navegan más, miran con atención los precios y recurren a las cuotas largas para las compras de mayor valor. En este marco, Santa Fe se ubicó entre las principales plazas con visitas al sitio oficial del evento que se extiende hasta mañana.

A través de Cybot, el asistente desarrollado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), se puede filtrar ofertas por medio de pago, marca o categoría y acompaña la búsqueda de consumidores que comparan precios, promociones bancarias, alternativas de financiación y envíos gratuitos antes de decidir. En tiempos de bolsillos ajustados la herramienta puede convertirse en un gran aliado.

Las tiendas también incorporan herramientas para automatizar la atención. Según el relevamiento de Tiendanube correspondiente a las primeras seis horas, Chat Nube, su asistente conversacional por WhatsApp, resolvió sin intervención humana el 95% de las conversaciones recibidas. En ese mismo período, las órdenes en las que intervino se multiplicaron por casi 12 frente al arranque de 2025. Ese indicador refleja su mayor participación en el proceso comercial, aunque no permite atribuirle por sí solo la concreción de las ventas.

Del lado de los consumidores, estas herramientas pueden ayudar a ordenar la búsqueda. Entre las recomendaciones difundidas por Tiendanube aparece la posibilidad de formular consultas específicas, que incluyan el presupuesto disponible, las características del producto y el uso previsto. También pueden servir para comparar modelos, resumir reseñas o identificar accesorios compatibles.

Descuentos

El interés comprador se reflejó en el sitio oficial del evento. De acuerdo con los datos de la Cace sobre las primeras horas, acumuló más de 2,1 millones de visitas y tuvo un pico inicial a las 0.45, cuando se registraron 73.000 usuarios conectados en simultáneo. Los descuentos promediaron el 32%.

La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires encabezaron el origen del tráfico, seguidas por Córdoba y Santa Fe. Así, el territorio santafesino ocupó el cuarto lugar entre las plazas informadas y el tercero entre las provincias, por delante de Mendoza, Tucumán y Salta. Se trata de un ranking de visitas, que no equivale a una clasificación por compras o facturación.

“Haber superado los 2 millones de visitas en estas primeras horas muestra la confianza de los consumidores de todo el país en el evento”, destacó Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cace. Electrodomésticos, ropa, viajes, muebles y maquillaje figuraron entre las categorías más visitadas.

En tanto, el balance de Tiendanube mostró que el pago en una sola cuota conservó el predominio, con el 58% de las órdenes y una participación estable frente al año anterior. El cambio se produjo en las alternativas de financiación: las compras en tres cuotas perdieron cuatro puntos de participación, mientras que las operaciones en 12 cuotas o más crecieron un 77% en cantidad.

Los planes largos representaron cerca del 9% de las órdenes y tuvieron un ticket promedio próximo a los $400.000. La financiación ganó espacio.