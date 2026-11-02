La Capital | Ovación | Frank Kudelka

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

El entrenador rojinegro recibió su segunda tarjeta roja en cuatro partidos y se expone a una sanción mayor. Sin embargo, el reglamento permite reemplazar la suspensión por una multa económica.

2 de noviembre 2026 · 19:35hs
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Frank Kudelka se fastidia con el juez de línea. El DT fue expulsado al final del partido con Unión.

Virginia Benedetto

Frank Kudelka se fastidia con el juez de línea. El DT fue expulsado al final del partido con Unión.

Frank Kudelka sufrió el domingo una nueva expulsión. El hecho de que sea reincidente, porque también lo echaron contra Gimnasia de Mendoza, no implica necesariamente que el entrenador de Newell's vaya a faltar en el partido ante Instituto del próximo fin de semana en el estadio Monumental Juan Domingo Perón.

Para que se le impida sentarse en el banco, el árbitro Daniel Zamora debería informar de una “conducta desmedida” del técnico, por ejemplo que lo intentó agredir o lo amenazó. Y eso no pasó.

Lo habitual en estas situaciones es que el tribunal de disciplina de la AFA suspenda al entrenador una determinada cantidad de partidos, pero con la posibilidad de que la sanción se canjee por una multa económica.

Y el club en cuestión, Newell’s en este caso, abone el dinero para que el técnico pueda dirigir. Esto es posiblemente lo que vaya a ocurrir.

La anterior expulsión de Kudelka

Kudelka fue expulsado al final del partido ante Unión (1-1) por los reclamos hacia el árbitro Daniel Zamora. Tres partidos atrás, frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza (0-1), lo echaron por los reproches hacia al juez Juan Cruz Robledo.

Lo suspendieron una fecha pero el club del Parque optó por abonar la multa de un millón 50 mil pesos, como lo habilitaba el fallo.

>> Leer más: A Newell's le falta un paso, pero el pasaje a los octavos está bien al alcance

Para esta sanción se aplicó el artículo 13, punto 1, inciso C del código disciplinario: "al menos un partido de suspensión para los oficiales expulsados por mostrar desaprobación con palabras o acciones".

Debido a que Kudelka es reincidente, no hay que descartar que la suspensión sea, de mínima, por dos partidos.

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