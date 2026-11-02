Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina

Será en el marco de un simposio sobre el renacimiento organizado por las facultades de Humanidades y Ciencias Médicas de la UNR, junto a la biblioteca municipal

Hay textos de teología, de astronomía, de medicina, de historia. Todos están impresos en papel de alta calidad, hecho con hebras de algodón, de altísima calidad. Algunos tienen ilustraciones de colores, pintadas a mano, y conservan su encuadernación original, sumamente artesanal . Son unos 30 libros, editados entre los siglos XVI y XVIII, que serán exhibidos por única vez este viernes en la Biblioteca Argentina, en el marco del IV Simposio “Fuentes, Figuras y Temas del Renacimiento” que se realizará en Rosario, desde el jueves al sábado próximo.

Los textos forman parte de una colección más extensa (de unos 120 volúmenes) que se atesoran en la Biblioteca Argentina y las bibliotecas de las facultades de Medicina y de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) . "Todo el simposio gira en torno al tema del Renacimiento y de los libros que fueron editados en esa época y forman parte de las bibliotecas de la ciudad", explica Lorena Domínguez. coordinadora de la hemeroteca de la Biblioteca Argentina.

El próximo viernes quienes se acerquen al cuarto piso de la sala de lectura de Presidente Roca al 700 podrán encontrarse con libros científicos y médicos extraordinarios, en ediciones originales renacentistas, de autores clásicos, medievales y modernos, como Homero, Hipócrates, Aristóteles, Galeno, Plinio el Viejo, Varrón, Lucano, Agustín de Hipona, Avicena, Ramón Llull, Linneo, Galileo Galilei, Descartes y Newton, entre otros. La obra más antigua es La bucólica de Virgilio, editada en 1556.

Ese mismo día, en la biblioteca se realizarán varias conferencias. De 10 a 11, el doctor en filosofía Nicolás Lázaro recorrerá la obra de " Francisco Suárez en la Biblioteca Argentina de Rosario. Comentarios sobre sus ediciones monumentales renacentistas "; en tanto Lorena Domínguez (Biblioteca Argentina) disertará sobre "La Nova totius geographica Telluris projectio de Gerard Valk (1706)" y Valeria Príncipe (UNR/Biblioteca Argentina) se referirá a la formación de las colecciones renacentistas de la Biblioteca Argentina de Rosario .

Entre las 11.30 y las 13, el tema será la astrología, la ciencia y la política en el Renacimiento. Antônio Barros (Universidad Federal de São Paulo) se referirá a los "Cien años de itinerario historiográfico de la astrología en la Villa Farnesina de Roma", Javier Castro Albano (Universidad de Buenos Aires/UNR) disertará sobre "Galileo, Cremonini y Bellarmino sobre la justificación de las teorías científicas" y, por último, Ileana Beade (UNR/CONICET) abordará el tema "Kant, crítico de Maquiavelo. Un análisis de las observaciones kantianas en torno a la relación entre política y moral en el escrito sobre la paz perpetua".

La entrada es libre y gratuita.

Una colección con mucha historia

Mientras duren las conferencias, en la Biblioteca Argentina se exhibirán los volúmenes, algunos de gran tamaño, otros verdaderas miniaturas, editados hace unos 500 años. "La idea es difundirlos, darlos a conocer y hablar sobre el valor de esas obras", apunta Domínguez.

¿Cómo llegaron esos textos a la ciudad? La mayoría lo hizo a través de donaciones de coleccionistas, otros a través de adquisiciones de las mismas bibliotecas. "Muchos están acá desde antes de que existiera la Biblioteca Argentina, fueron adquiridos por quienes formaron el Círculo de la Biblitoeca, con Juan Alvarez a la cabeza, o por quien fue su primer bibliotecario, Alfredo Lovell. Otros fueron donados por particulares que quisieron hacer de la biblioteca pública el reservorio de libros tan importante que es actualmente", señala la coordinadora de la hemeroteca.

Domínguez destaca que todos los textos son de una calidad "excelente", lo que les permitió llegar hasta hoy y que, además, están sometidos a un proceso de conservación y restauración y un sistema de guarda que garantiza su superviviencia.

Es la segunda vez que el conjunto se va a exhibir. La primera vez que se abrió al público fue en el marco de un convenio que se firmó con las facultades de Humanidades y Medicina para rescatar el valor de estos libros y producir un documental y un catálogo.

El Renacimiento, revisitado

El IV Simposio "Fuentes, Figuras y Temas del Renacimiento" se desarrollará entre el jueves y el sábado próximo en tres sedes: la Facultad de Humanidades y Artes (Entre Ríos 758), la Facultad de Ciencias Médicas (Córdoba 3160, Rosario), la Biblioteca Argentina y el Teatro Príncipe de Asturias - Complejo Cultural Parque de España (Sarmiento y el río Paraná).

El evento comenzará en Humanidades con la presentación del proyecto "Un Renacimiento Rosarino", a cargo de Roberto Casazza (UNR) y numerosas mesas sobre lógica, razón, técnica, subjetividades y utopías de ese período histórico. Ese mismo día, en la facultad de Ciencias Médicas se analizará la importancia del libro en el renacimiento.

El viernes la sede matutina del simposio será la Biblioteca Argentina y, por la tarde, la actividad se mudará al Teatro Príncipe de Asturias donde a partir de las 20.30, el conjunto Pro Música brindará un concierto denominado “Variaciones sobre el amor”. La actividad culminará el sábado, en Humanidades.