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Newell's: el dilema de los Gómez no deparó solución a la falta de juego del rojinegro

Frank Kudelka prefirió que sea titular Lucas Gómez, a quien había utilizado muy poco, en reemplazo de Gómez Mattar y no dio resultado

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

1 de noviembre 2026 · 22:31hs
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Lucas Gómez sorprendió en el equipo titular de Newells.

Virginia Benedetto / La Capital

Lucas Gómez sorprendió en el equipo titular de Newell's.

A Newell's le falta fútbol. Es una de las principales deudas, y la consecuencia se observa a simple vista. Llega poco y le cuesta convertir. Por lo tanto, fue llamativo que Frank Kudelka optara por sacar a Jerónimo Gómez Mattar de la formación titular por Lucas Gómez para el encuentro contra Unión. Dejó en el banco a un juvenil de buen pie, tanto para gambetear como para tocar, aunque su nivel sea discontinuo, por un volante mixto que venía siendo muy poco utilizado por Kudelka y no logró cumplir con la función.

La escasez de recursos para progresar y penetrar a Unión condicionó el funcionamiento de Newell’s. Gómez no pudo involucrarse en la generación. Sus toques fueron hacia el costado o hacia atrás. Ninguno hacia adelante, filtrado entre líneas, que abastezca a los futbolistas de ataque.

Habitualmente se movió cerca de Regiardo y no avanzó para convertirse en una compañía más de los de arriba.

Lo que sorprendió de que aparezca entre los once es que hasta el partido frente a Unión, Gómez fue muy poco tenido en cuenta por el entrenador. Se incorporó al club del Parque a partir de la 3ª fecha e ingresó en 5 partidos, completando apenas 29 minutos. Nunca había sido titular.

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Newell's falló en la construcción

No es que hay que caerle a Gómez como el gran responsable de la falta de variantes de Newell’s en la construcción. Los pocos minutos que disputó hasta este domingo tampoco fueron de ayuda. Pero tampoco queda al margen de lo sucedido.

Una solución no fue porque Kudelka lo reemplazó en el segundo tiempo. Otra hubiese sido la determinación si hubiera influido en el rendimiento del equipo, más allá de que el entrenador decidió que lo reemplace el Colo Ramírez, buscando una potencia ofensiva que hasta entonces la Lepra no había tenido.

>>Leer más: El uno x uno de Newell's: Regiardo luchó hasta en las peores circunstancias

Kudelka y el doble nueve

Pero si Kudelka determinó jugar con doble nueve y meter la pelota dentro del área fue precisamente porque falló el circuito creativo, del que debía participar Gómez.

Gómez Mattar, titular en los dos últimos partidos, ingresó en los minutos finales. Su papel contra San Lorenzo fue justificativo para que no sea titular. De todos modos, en el anterior partido jugado en el Coloso fue de los mejores, incluso señalando un gol en la victoria contra Central Córdoba de Santiago por 2 a 1.

Ante un conjunto como Unión que saltó el medio con pelotazos, un mediocampista con más manejo que quite hubiese sido de gran utilidad para Newell’s cuando tenía el balón. Gómez Mattar, atrevido considerando su juventud, pese a los altibajos lógicos propios de su edad, debió resignarse al banco y Lucas Gómez no logró cumplir la función.

Con Rodrigo Herrera en duda para el encuentro contra Instituto en Córdoba por el traumatismo en el pie derecho, el entrenador tendrá que resolver si insiste con Gómez o le devuelve la titularidad a Gómez Mattar.

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