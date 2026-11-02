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Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque

En simultáneo, algunos frigoríficos y congeladores dejaron de funcionar y otros elevaron la temperatura hasta unos 50 grados. Ya ocurrió un ataque similar hace tres semanas

2 de noviembre 2026 · 20:11hs
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Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque

Más de cien supermercados de Bélgica, Estonia, Luxemburgo y Suecia reportaron este lunes incidentes ocurridos en el mismo momento que afectaron los sistemas de refrigeración y congelamiento, lo que obligó a desechar toneladas de alimentos, e incluso algunos establecimientos sufrieron el incendio de sus heladeras.

Si bien no se confirmó que se haya tratado de un ataque remoto, el método y la simultaneidad de los episodios recuerdan al ciberataque que ocurrió en Francia hace tres semanas, en el que se acusó a grupos no identificados de "secuestrar" los sistemas de refrigeración, programándolos para arruinar alimentos frescos y congelados. Aunque el portavoz de Carrefour en Bélgica, Mich Vergauwen, se manifestó convencido de que "se trata de un ciberataque, no hay otra razón".

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El incidente afectó a reconocidas marcas como Carrefour, Intermarché, Spar e IKEA, entre otras, y en mayor o menor medida impactó en Bélgica (el país más perjudicado), Luxemburgo, Irlanda, Suecia, Estonia, Finlandia y Países Bajos.

“Los frigoríficos y congeladores dejaron de funcionar por completo o sufrieron daños parciales”, indicaron desde el supermercado Coop. Una sucursal de ICA Kvantum, en Suecia, detalló que las heladeras llegaron a una temperaturas de unos 50 grados.

Los incidentes se produjeron tras un caso el mes pasado en que atacantes tomaron el control a distancia de sistemas de refrigeración en cientos de supermercados y tiendas en toda Francia, lo que hizo que las temperaturas de las heladeras se dispararan.

Tecnología vulnerable

El director del Centro Nacional de Ciberseguridad de Suecia, John Billow, indicó que están investigando el caso. "En las últimas semanas hemos identificado que tenemos bastantes dispositivos de tecnología operativa expuestos en Suecia, y hemos dejado claro que es necesario actualizarlos o emparcharlos", remarcó.

Refrigeradores, cámaras frigoríficas, sistemas de calefacción, cámaras de seguridad, redes de alarma y gran cantidad de dispositivos que se monitorean y controlan de forma remota se convirtieron en una oportunidad de ataque para ciberdelincuentes que buscan explotar las vulnerabilidades de seguridad.

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