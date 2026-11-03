Rosario presentará su presupuesto con equilibrio fiscal y $171 mil millones para obras

El Ejecutivo municipal buscará mostrar cómo el ordenamiento de las cuentas permitió reducir la deuda y recuperar capacidad de inversión. El ahorro corriente se destinará íntegramente a obras. Salud concentrará el 26,2% de los recursos

La Municipalidad de Rosario presentará hoy el proyecto de Presupuesto 2027 , con el equilibrio de las cuentas públicas, la reducción de la deuda y la inversión en infraestructura como principales ejes. Entre los anticipos de la propuesta figura un ahorro corriente de $171 mil millones, que se destinará íntegramente a obras .

El Ejecutivo municipal buscará sostener así el equilibrio financiero por sexto año consecutivo , una de las principales banderas de la gestión de Pablo Javkin. El proceso incluyó el ordenamiento de las cuentas y una reducción sostenida del stock de deuda que tenía el municipio al momento de asumir la actual administración.

La lógica del esquema es que la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes no se acumule como excedente financiero, sino que se vuelque a obras y mejoras concretas en la ciudad . A ese ahorro se suman otras fuentes de financiamiento destinadas a inversión, entre ellas el bono para pavimento definitivo , que constituye la única vía de nuevo endeudamiento prevista por el municipio.

Salud y obras

Según información a la que pudo acceder La Capital, el sistema de salud pública concentrará el 26,2% del presupuesto. El mantenimiento urbano representará el 21,2%, mientras que las obras públicas tendrán una participación del 12,6%. En conjunto, los tres rubros reunirán el 60% de los fondos previstos.

La distribución busca reflejar las prioridades de una gestión que pretende sostener los servicios cotidianos y, al mismo tiempo, mantener la inversión en infraestructura. En ese esquema aparecen el mantenimiento de las calles, el plan de veredas, las obras de pavimento definitivo y la continuidad de los trabajos de urbanización en distintos barrios.

La presentación permitirá conocer el volumen total de recursos y gastos proyectados para el próximo ejercicio, además del detalle de las inversiones previstas y las estimaciones de ingresos. También servirá para establecer cómo evolucionarán las partidas respecto del presupuesto vigente y qué margen tendrá el municipio para sostener su plan de obras en un contexto de restricciones económicas.

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En los barrios

Uno de los puntos centrales será el destino de los $171 mil millones de ahorro corriente y su articulación con las demás fuentes de financiamiento. La intención es mostrar cómo el proceso de reorganización de las cuentas permitió pasar de una situación de endeudamiento a un esquema que busca preservar recursos para el mantenimiento y la inversión de capital, principalmente en infraestructura.

En ese sentido, el municipio plantea que el equilibrio financiero no supone resignar prestaciones ni frenar la obra pública para cerrar las cuentas. Por el contrario, sostiene que el ordenamiento de los gastos permitió mantener las intervenciones urbanas aun en un escenario económico complejo y frente a mayores obligaciones en áreas como transporte, medicamentos y asistencia social producto del retiro de el Estado nacional de esas funciones.

En ese contexto, el financiamiento con deuda quedará reservado para las obras de pavimento definitivo, mientras que otras intervenciones, como el plan de veredas, el mantenimiento de calles y los trabajos de urbanización, se sostendrán con las distintas partidas destinadas a inversión.

Con ese enfoque, el presupuesto buscará mostrar que el equilibrio de las cuentas es una herramienta para sostener la capacidad de hacer obras y prestar servicios, y no solamente una meta contable. La presentación de hoy permitirá conocer cuánto dinero se destinará a cada una de esas prioridades y qué proyectos tendrán continuidad durante 2027.

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