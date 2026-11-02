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Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

El Bicho se hizo fuerte en Tucumán y quedó arriba de Central en la tabla anual, lo mismo que Boca. Todo se define en la última

2 de noviembre 2026 · 23:24hs
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La celebración del Gato Avila

Héctor Río

La celebración del Gato Avila, en el tanto del triunfo en tiempo adicional ante Sarmiento de Junín, que entonces obligaba a Boca y Argentinos. Pero ganaron y todo sigue igual para Central.

Después de la victoria en el superclásico de Boca sobre River, al menos en el mundo Central esperaban que el otro rival que antes de iniciar la fecha estaba encima suyo por un punto, Argentinos Juniors, no ganara en el cierre de la fecha en Tucumán. Pero no fue así y todo quedó como era entonces en la definición de la tabla anual. Todo se define el sábado, a las 17.30.

El equipo de La Paternal derrotó 2-1 a Atlético Tucumán, al que dejó sin chances de entrar a octavos de final. Por eso ahora los canallas deben vencer a Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha y esperar que a la misma hora, Boca no le gane de local a Defensa y Justicia y lo mismo el Bicho en el Maradona ante Huracán. O si empata con los riocuartenses, que ambos pierdan y Boca por más de 7 goles. O sea, esa chance es imposible.

Si Boca supera a Defensa en La Bombonera será el campeón porque la diferencia de gol (+22) es prohibitiva para Argentinos (+12). Por supuesto, no solo Central apostará porque el Xeneize no gane sino el Bicho, cuya única opción es esa para coronar.

>>Leer más: Todas las miradas de la semana de Central puestas en la recuperación de sus dos goleadores

El rival, lo mejor para Central

La expectativa que mantiene en alto al pueblo canalla es que sin dudas el rival más fácil de los tres que enfrentarán los candidatos es el que le toca a Central. De local, ante el descendido Estudiantes de Río IV que perdió 7 de los últimos 8 encuentros, no parece que deba tener dificultades de hacerse con la quinta victoria al hilo.

En cambio, Boca se medirá con un Defensa y Justicia que, aunque clasificado, necesita aún asegurar su lugar entre los cuatro primeros de la zona para definir en octavos de local, porque Lanús puede quitarle ese privilegio. A solo 3 puntos del Xeneize en la zona A, será un hueso duro de roer.

Mientras que Argentinos se medirá ante Huracán que, si bien fue bajado en esta fecha de los ocho clasificados de la zona B, aún puede clasificar. Eso sí, precisa ganar sí o sí, un empate no le alcanza, así que será un partido abierto. El Globo lleva cuatro derrotas en fila, una de ellas ante Central.

Qué pasa para la Copa Libertadores

Con la victoria del viernes pasado en Junín y los otros resultados que se fueron dando, Central ya prácticamente aseguró su presencia en la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual al menos. Con un punto más ante Estudiantes de Río Cuarto, lo conseguirá.

>>Leer más: El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Los que clasifican directamente a la fase de grupos de la Libertadores son el campeón del torneo Apertura (Belgrano, Argentina 1), el campeón del Clausura (Argentina 2), el de la Copa Argentina (Argentina 3) y los dos primeros de la tabla anual (Argentina 4 y Argentina 5). El tercero de la tabla anual va a la fase 2 previa (Argentina 6) y debe sortear dos llaves para entrar.

Central ya tiene prácticamente asegurada su presencia entre los tres primeros de la tabla anual, por lo que de mínima irá a la fase previa de la Copa Libertadores.

El único que puede sacarle ese lugar sería Vélez Sarsfield, que llega a la última fecha con tres puntos menos e igual diferencia de gol que los canallas. Por lo que solo podrá superarlo si gana en la última fecha de visitante con Unión y Central pierde con Estudiantes de Río Cuarto.

Además, Boca podría liberar otro cupo si se consagra en esta Copa Sudamericana o si gana la Copa Argentina, así que parece imposible que a Central se le escape la chance de clasificar a la Copa Libertadores.

Boca jugará la final de la Sudamericana ante Mineiro en Barranquilla, el sábado 21 a las 20. En tanto, el sábado 14, a las 19, disputará la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield. Si gana jugará la final con Platense. Son dos de las opciones en que puede liberar un cupo de la tabla anual de posiciones.

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