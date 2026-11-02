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Newell's mantuvo el 6º puesto por el empate de Independiente en Florencio Varela

El conjunto rojinegro no fue superado en la tabla por el Rojo, que necesitaba golear por cinco goles a Defensa pero empató 1 a 1

2 de noviembre 2026 · 20:59hs
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Maximiliano Meza encabeza un ataque de Independiente frente a Defensa.

Club Atlético Independiente

Maximiliano Meza encabeza un ataque de Independiente frente a Defensa.

Newell's mantuvo este lunes el sexto puesto de la tabla en la zona A. Es que Independiente, que podía igualar su puntaje y superarlo en la tabla si goleaba por cinco goles a Defensa y Justicia en Florencio Varela, igualó 1 a 1. El gol del Halcón fue de Leandro Fernández (38') y el del Rojo de Maximiliano Meza (44'), de penal.

En la jornada final se definirán tres plazas para la fase final entre cuatro equipos. Newell's (22 puntos) es el mejor posicionado, seguido por Gimnasia de Mendoza (21) e Independiente (20). Hasta allí, los que hoy estarían clasificando. San Lorenzo (19) es el único que los persigue desde afuera.

Para que la Lepra quede eliminada, tendrían que superarla los tres competidores en la tabla. Para que esto ocurra, en primer lugar Newell's debería perder e Independiente ganar. Por su parte, Gimnasia de Mendoza tendría que ganar (o empatar y superarlo en la diferencia de gol, algo difícil ya que la Lepra tiene +3 contra el +1 de los mendocinos).

>> Leer más: A Newell's le falta un paso, pero el pasaje a los octavos está bien al alcance

Newell's, a favor la diferencia de gol

Aún ante este escenario adverso, el equipo del Parque sigue siendo el favorito. Si San Lorenzo gana, alcanzaría a Newell's en puntos, pero tendría que revertir una abismal diferencia de gol, que es el primer criterio de desempate. Actualmente, el Ciclón tiene -5 de diferencia contra el +3 del conjunto rosarino.

"Si el torneo terminara hoy, Newell's ingresaría a la fase final y en los octavos de final se cruzaría con Gimnasia La Plata (ubicado en la tercera posición de la zona B). Este cruce sería en el bosque platense, dado que el Lobo habría terminado mejor ubicado."

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