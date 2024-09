Newell's: Lunari puso manos a la obra y edificó una victoria que alivia

Decisiones fuertes de Lunari

El rótulo de interino no es un calificativo que lleve a Lunari a no introducir las variantes o tomar decisiones que considere aconsejables. Una de las particularidades es que, a diferencia de cualquier plantel, el de Newell’s no realizó los ejercicios precompetitivos en el campo de juego. Salieron a moverse solo los arqueros, Ramiro Macagno y Josué Reinatti. Se dio la imagen atípica a la de los futbolistas de Tigre ejercitándose en una mitad de la cancha y en la otra, nadie.

No es una cuestión relevante. Solo expone que Lunari ejecuta lo que piensa. Lo demostró con la conformación del equipo titular. No jugó ninguna de las incorporaciones del último mercado de pases. Fernando Cardozo, Gabriel Carabajal y Lucas Bezozzi, al banco. Matko Milvjevic, de estar entre los once hasta el último partido, a no convocarlo. Adentro los juveniles Acuña y Mateo Silvetti. A otros pibes que nunca habían concentrado, Agustín Juárez, Pablo Altamirano y Joaquín Plaza, los puso de suplentes.

Bien Silvetti en Newell's

Lo de Silvetti le resultó bien. Encaró seguido, con decisión. Atacando fue extremo, defendiendo fue volante interno derecho. Lo de Acuña, no salió lo esperado. Anduvo mal con la pelota. Nada para cuestionar siendo que es un pibe que, a los 18 años, contaba con unos pocos minutos en la primera.

La mano de Lunari se notó recurriendo a los jóvenes, a los que tuvo hasta hace muy poco en reserva. Y modificando el esquema. Alteró el 4-2-3-1 del Gallego Méndez para jugar con el 4-4-2. Al flamante entrenador le permitió lograr un mayor equilibrio colectivo, que el equipo no se desarme, no quede tan expuesto.

Las fallas no se dejaron atrás del todo. El fútbol apareció poco, pese a que se vio al mejor Ever Banega de hace rato. Existieron errores en el retroceso, ante todo, y Ramiro Macagno resultó clave. Pero existió un orden. Y fue desde esta postura que la Lepra sacó adelante el partido contra los conducidos por Sebastián Domínguez, cuyo nombre está en mente para 2025, si es que lo de Lunari no resulta fructífero.

Para empezar, Ricardo Lunari logró lo que tanto costaba, la victoria. Y fue por obra de sus determinaciones.