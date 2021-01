La moción de Daniel Giraudo, otrora crítico de la dirigencia y hoy respaldando al oficialismo, marcó una de las grandes divergencias. Su propuesta fue no abrir la lista de oradores y votar el balance 2019/2020 y el presupuesto 2020/2021. El planteo de sectores ligados a la conducción del club fue que se trató de apresurar los tiempos, a causa que por el protocolo Covid se debía cerrar la asamblea a las 20. La oposición asegura que fue para acallar las críticas.

Las divergencias entre los dos sectores en pugna en la asamblea, entre los mil presentes, también se reflejó al momento de tratar la autorización para la adquisición del inmueble que se encuentran linderos al predio Jorge Griffa en Bella Vista. Las manos levantadas a favor fueron de los partidarios oficialistas. Los ligados a la oposición se abstuvieron de votar, argumentando que desconocían los términos concretos de la operación.

La conformación de la junta electoral fue otro de los temas del orden del día que ganó el oficialismo, quedándose con los cargos de los tres miembros titulares y los tres suplentes. Los dos restantes titulares y suplentes correspondieron a la oposición.

La votación a mano levantada en cada uno de los puntos tratados también fijó disparidad. El oficialismo estiró los números a su favor públicamente, aunque por lo bajo reconocen que no establecieron las diferencias que pretendían. La oposición habló de paridad. Según los asociados consultados, el oficialismo se impuso por márgenes estrechos.

Existieron momentos tensos y álgidos. Discursos encendidos y descalificadores. La acusación a D’Amico de ser el émulo de Eduardo López es incoherente. El actual vice no cuenta con un aparato judicial, político y mediático, ni con una fuerza de choque como la que manejaba el ex presidente para imponer con mano de hierro su voluntad. Esto no implica que no haya trolls en las redes sociales que jueguen a favor del oficialismo o que se levante el teléfono para recriminar por una información periodística que incomoda a la actual conducción.

Tan improcedente es ese planteo como el de tildar de lopecista al opositor Ignacio Astore por haber sido empleado del club, como médico del plantel de primera, durante el ciclo de López. Unas y otras son no más que chicanas políticas.

La movida de la dirigencia y sus allegados para convocar desde días antes a participar a sus adeptos, confirmada por algunos de ellos, no resultó extraño. Ningún oficialismo quiere que le copen la parada. La fiscalización de la asamblea estuvo a cargo de la Inspección General de Personas Jurídicas y oficialmente no se plantearon irregularidades-

El oficialismo, encabezado por D’Amico, superó la asamblea y anhela gobernar por otros cuatro años. La oposición asegura que el 25 de abril se vendrá un tiempo de transparencia y libertad, teniendo antes que definir a su principal candidato, con Ignacio Astore y Jorge Boasso, e incluso hasta el exsecretario del club Juan Concina, entre algunos que se mencionan.

"Violenta e ilegal"

La oposición dijo que en los próximos días harán “una presentación en la Inspección General de Personas Jurídicas”. Planteó que la asamblea fue “violenta, ilegal e irregular”, cuestionando “desde el horario de apertura, la elección de autoridades, hasta la elección de la comisión electoral”, llegando al “colmo cuando el oficialismo cortó el micrófono a las socias y socios que pretendían hablar, como en los peores tiempos de nuestro país”. Firman el comunicado el Movimiento Independencia Leprosa, Faustino González, Te Llevo en el Alma, Compromiso Rojo y Negro, Movimiento Centenario y Socios/as Independientes.