Newell's: "El grupo se merecía esta alegría", dijo Ferreira

Pablo Pérez, la sorpresa en el once rojinegro

Sobre las polémicas con las decisiones del árbitro, el mediocampista se excusó: “No quiero hablar del árbitro. Me lo guardo para mí”.

Sobre las charlas con Heinze, contó que “siempre nos dice lo mismo. Nos pide que no dejemos de intentar. Y por eso, este grupo merecía esta alegría”.

“Solo pienso en Newell’s”

Por su parte, el extremo Brian Aguirre también brindó sus impresiones sobre el encuentro en Avellaneda. “Conseguir un triunfo en esta cancha es muy especial”, expresó el pibe surgido en la cantera leprosa.

Sobre los requerimientos del Gringo Gabriel Heinze sobre su aporte y sus rendimientos, el joven delantero comentó: “Nos pide que juguemos, que no tengamos miedo a intentar nuestro juego”.

“Siempre nos marca cosas para mejorar. Sé que me queda mucho por mejorar y no me quiero apurar a nada”, dijo.

Sobre las posibilidades de emigrar, Aguirre se mostró muy cauto y sereno. “Yo estoy muy tranquilo. No quiero mirar mucho más adelante. Ahora solamente pienso en mí y en Newell’s. Y en lo que puede llegar a venir, que es muy bueno para este equipo”, cerró.