Domingo 24 de marzo, en cancha de Unión y desde las 17.10. Será el inicio de la competencia en Copa Argentina para Newell's frente a Villa Mitre de Bahía Blanca. En fecha Fifa, sin el descanso del fin de semana, aunque distante del viernes 15 en el que la Lepra visitará a Gimnasia por la 23ª fecha de la Superliga. Eso sí, luego volverá a jugar el viernes 29 de local ante Huracán por la penúltima fecha.

Una nueva chance para que los rojinegros puedan pelear en esta competencia que no lo trata bien. Y el arranque no aparece complicado porque se trata de un partido ante un equipo del Federal A que no es de los protagonistas con ansias de ascenso a la B Nacional, pero el antecedente rosarino no es bueno y los dirigidos por Héctor Bidoglio seguramente tomarán nota para no desperdiciar obtener el pase a 16º de final, en los que aparecería el vencedor de San Martín de San Juan y Villa Dálmine (jugarán el miércoles 20 en La Plata, cancha de Gimnasia) como posibles rivales.

Newell's ya zafó del promedio de este torneo, es casi una utopía pensar en que pueda alcanzar la clasificación a la Copa Sudamericana (está a 5 puntos pero con 7 equipos en el medio y con sólo 12 en juego) y este certamen eliminatorio no pinta complicado en cuanto a los rivales para llegar a 4º de final (ver infografía), por eso el DT deberá apuntar a jugarlo con titulares, sin necesidad de conformar un mix o reservar protagonistas.

¿El rival? Villa Mitre viene de empatar con Alvarado, 1-1 en Mar del Plata. Antes, de local derrotó 3-1 a Unión de Sunchales y previamente igualó 0-0 con Gimnasia (CdU). Y el domingo recibirá a Sol de Mayo (Viedma).