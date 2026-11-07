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Newell's cuida futbolistas y mete cambios para visitar a Instituto por la última fecha

Oscar Salomón, Alan Soñora, Walter Núñez y Juan Ignacio Ramírez serán titulares en Córdoba. Ingresarán por Lucas Carrizo, Facundo Guch, Walter Mazzantti y Matías Cóccaro

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

7 de noviembre 2026 · 20:07hs
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Frank Kudelka decidió que Alan Soñora sea titular en Newells.

Virginia Benedetto / La Capital

Frank Kudelka decidió que Alan Soñora sea titular en Newell's.

No tiene ningún sentido arriesgar, con el equipo ya asegurada la clasificación a la fase final. Por este motivo, el entrenador Frank Kudelka cuidará a Lucas Carrizo, al límite de la suspensión por acumular cuatro tarjetas amarillas. El primer marcador central será Oscar Salomón para el partido de Newell's contra Instituto, que comenzará este sábado, a las 22, en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Pero no será la única modificación.

Kudelka decidió que Facundo Guch vaya al banco de suplentes y que juegue desde el principio Alan Soñora. Mientras que otra variante en relación a la formación titular que presentó la fecha anterior, ante Unión, es el ingreso de Juan Ignacio Ramírez por Matías Cóccaro, quien se lesionó en el pie.

Pero habrá otra modificación: Walter Núñez reemplazará a Matías Cóccaro.

Salomón apenas disputó 2 minutos en el torneo, repartidos en dos encuentros. Que haya participado tan poco es porque Kudelka priorizó para la zaga a Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Bruno Cabrera y Nicolás Goitea.

>> Leer más: Newell's se clasificó a los playoffs y hay chances de que haya clásico rosarino

Mientras que el Colo Ramírez tuvo mayores oportunidades, pero ingresando desde el banco. Lo mismo que Soñora, quien será titular por primera vez en el torneo.

En tanto, Walter Núñez, quien tuvo presencias discontinuas en el torneo, jugará por Mazzantti, quien será preservado para no exigirlo.

El plantel viajó a Córdoba sin cuatro de los titulares: Matías Cóccaro, Lautaro Giannetti, Franco Escobar y Rodrigo Herrera. También sin Bruno Cabrera. Se espera que se encuentren a disposición para los octavos de final.

Los once de Newell's

Los titulares de conjunto rojinegro: Josué Reinatti; Martín Ortega, Oscar Salomón, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Lucas Gómez y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Juan Ignacio Ramírez.

Entre los futbolistas que concentraron, Lucas Carrizo, Thomás Ríos y Marcelo Esponda quedaron desafectados para el partido contra la Gloria.

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