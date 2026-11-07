El uno x uno de Central: Coronel fue el destacado en el triunfo que no alcanzó

El lateral canalla hizo un gran partido y anotó un golazo increíble. Casi convierte también en el primer tiempo. Buen regreso de Franco Ibarra

Los once de Central que salieron a jugar un partido clave, en busca del título.

Emanuel Coronel fue ese golazo en el final, pero también fue ese jugador regular de principio a fin. El punto más alto en la victoria de Central sobre Estudiantes de Río Cuarto.

Jeremías Ledesma 6: Casi no lo exigieron. Tuvo que intervenir en una sola y lo hizo muy bien, cortando un centro peligroso en el segundo tiempo.

Emanuel Coronel 7,5: Buen trabajo de principio a fin, con capacidad y compromiso. Encima, en el final metió un golazo tremendo al ángulo. Fue el que le bajó la persiana al partido. Casi convierte también en el primer tiempo.

Ignacio Ovando 6: Controló muy bien a los delanteros cordobeses. Se mostró tranquilo siempre, firme en la marca y seguro con la pelota.

Gastón Ávila 4,5: Venía haciendo un gran partido, sin fisuras, hasta que metió ese planchazo sobre el arquero que le valió la roja, con más de 20 minutos por delante.

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Agustín Sández 5,5: Casi sin problemas en lo suyo, que es la marca. Cada vez que tuvo oportunidad de pasar al ataque lo hizo. Envió el córner en el primer gol.

Alan Rodríguez 6: Estuvo participativo durante todo el partido. Bien con la pelota y, sobre todo, tuvo mucho despliegue y dinamismo.

Franco Ibarra 7: Un motor en el mediocampo. Jugó con una suficiencia increíble y con mucha cabeza. No sólo marcó, sino que generó varias faltas. Buen regreso del volante central.

Vicente Pizarro 6: Hizo un buen trabajo y mucho tuvo que ver que Central manejó siempre la pelota. Las jugó casi todas al pie y siempre le dio fluidez al juego.

Julián Fernández 7: Tuvo momentos buenos y otros no tanto, pero siempre intentó ir para adelante. Lo mejor que hizo fue abrir el partido con ese toque sutil en el final del primer tiempo.

Enzo Copetti 4: No le salió ninguna. Todas las que le llegaron le rebotaron y nunca pudo marcar presencia dentro del área rival. Flojo partido.

Jaminton Campaz 6,5: Durante muchos pasajes del partido, fue uno de los más incisivos del equipo. Desniveló cuantas veces quiso por la izquierda. Fue quien envió el centro en el gol de Coronel.

Los que ingresaron en Central

Sebastián Zaracho 5: Ingresó tras la expulsión de Ávila y en lo suyo cumplió, aunque Estudiantes no atacó demasiado ni exigió al Canalla.

Marco Ruben -: Entró cuando al partido le quedaban unos pocos segundos por delante. Participó en una en la que cometió falta.

Franco Cervi -: Al igual que Ruben, casi nada en cancha. Su ingreso fue para robar algunos segundos.

Facundo Mallo -: No tuvo tiempo casi ni de tocar la pelota. Fue otro de los que fue a la cancha cuando el partido se moría.

Jorge Almirón, el DT 6,5: Central una vez más cumplió con la labor que tenía por delante. Su equipo lo ganó con suficiencia de principio a fin y pese a algunas lagunas, el Canalla fue un amplio dominador.