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Newell's: Cóccaro corre una carrera paralela contra sí mismo y su lesión crónica

Entendiendo la situación particular del Zorro, el DT lo lleva de a poco para que pueda estar disponible mañana frente a Banfield. Su caso es partido a partido

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

21 de agosto 2026 · 06:10hs
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Matías Cóccaro sufre una lesión crónica en las pantorrillas

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Matías Cóccaro sufre una lesión crónica en las pantorrillas, que hace que se le recarguen otros músculos para evitar exigir esa zona.

En medio de una racha negra de lesiones que retrasa la chance de que el técnico de Newell's pueda tener a todo su arsenal a disposición, el caso del centrodelantero Matías Cóccaro presenta características muy particulares. El Zorro, por experiencia, por oficio y, sobre todo, por su poder de influencia y de incidencia anímica y futbolística con el resto de sus compañeros, es una pieza clave, decisiva en los metros finales, una de las cartas más importantes en el funcionamiento del ataque leproso.

Le otorga presencia y final de jugada a un equipo que adolece de esa cualidad. Por talento, personalidad y voluntad, puede ubicarse como principal referencia en la ofensiva rojinegra y batallar con los centrales rivales, sin dejar de tener como principal y esencial objetivo tratar de llegar al gol.

Desde ahí exhibió una notable cantidad de recursos y de variantes técnicas que le sirvieron para destacarse y diferenciarse dentro de una gran medianía de intrascendencia que venía acarreando la delantera en los últimos años.

Con Cóccaro, Newell’s es un mejor equipo, bastante más serio, con 9. Le da un techo más alto de rendimiento, mayor sustento a las chances de ataque y la propuesta leprosa puede contar con una gama más amplia de instrumentos y herramientas para generarle preocupaciones y lastimar al rival.

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Cuando Cóccaro está

Cuando está bien y pleno físicamente, el Zorro muestra todo lo que puede aportar. Por su sabiduría y por su astucia puede participar en cualquier instancia de la elaboración ofensiva y eso lo vuelve hoy un valor de rasgos únicos dentro del plantel rojinegro.

Puede ser inicio de jugada y decidir por dónde va una contra, puede ser parte intermedia de una asociación de pases y también puede ser el eslabón final y marcar presencia en el tanteador con su capacidad de definición.

A la vez, puede tirarse atrás para complementarse con los generadores de juego de este equipo y ya ha demostrado que se buscan y suelen encontrarse con Facundo Guch y con Walter Mazzantti, un pibe del club con toda su irreverencia y desfachatez y otro viejo conocido, a quien lo tiene de su paso por Huracán.

Además, Cóccaro sabe manejar las cosas fuera del campo de juego. Por ejemplo, ya tejió complicidades con otros integrantes del plantel, ya que contaron que hay apuestas internas sobre quién le da una asistencia, que termine en un gol. Ese mundo, de ascendencia y de vínculos afectivos también lo domina.

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Cuando Cóccaro no está

Por una lesión crónica en las pantorrillas, que hace que se le recarguen otros músculos para evitar exigir esa zona, Cóccaro no llega a estar al ciento por ciento y tampoco disponible para todos los partidos que tiene Newell’s por delante.

El Zorro juega uno y parece que necesita dos para recuperarse, para no empeorar el panorama. Y cuando no puede actuar, esa ausencia obligada expone todavía más la falta de alternativas de fuste que tiene este plantel.

Las pobres actuaciones de Juan Ignacio Ramírez en este Clausura dejaron crudamente en evidencia estas carencias y sólo asoma un poco por detrás el joven Francisco Scarpeccio, el 9 de la reserva del torneo anterior, al que parece que para la consideración de Frank Kudelka todavía la falta para poder ganarle esa pulseada interna al Colo. Habrá que ver hasta cuándo con tantos fallidos del 99 rojinegro.

Según lo que trascendió desde el predio de entrenamientos en Bella Vista, el Zorro estaría a disposición de Kudelka, aunque por las características de su lesión saben desde el cuerpo médico que esto hay que seguirlo muy de cerca, día a día, partido a partido.

En este marco, en la práctica de hoy será evaluado más a fondo para ver si concentra para jugar con Banfield o si deciden preservarlo pensando en Estudiantes de La Plata y en el clásico.

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¿Y Salomón?

Además de Cóccaro, pensando en el partido de mañana ante Banfield en el Coloso Marcelo Bielsa, desde las 21, la Lepra sigue trabajando en la puesta a punto de otros jugadores con la intención de poder alcanzar el segundo triunfo consecutivo en su casa y ante su gente, y el tercero del campeonato.

En esa carrera también está el zaguero Oscar Salomón, quien trabajó ayer con el resto del plantel.

Si bien nunca hubo parte oficial desde el club comunicando la dolencia, vale recordar que el marcador central había tenido una lesión muscular que no le permitió estar presente en los primeros encuentros del torneo Clausura. Con la serie de lesiones que tuvo desde su llegada a Newell’s, el ex-defensor de Platense tendrá que correr bastante desde atrás para poder volver a la titularidad tras el buen trabajo ante Riestra de la dupla Lautaro Giannetti-Lucas Carrizo.

En fase de recuperación

En ese marco, mientras el plantel continúa practicando y recupera futbolistas, se supo que todavía ni el extremo Walter Núñez, ni el zaguero Nicolás Goitea podrían llegar para el próximo compromiso ante en el Taladro, en el parque Independencia.

Así, tratando de no exigir más de la cuenta a los que están entre algodones, la Lepra va realizando los ajustes necesarios con la idea de seguir afirmando sus esbozos de crecimiento y levantada.

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