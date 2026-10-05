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Santa Fe busca ampliar sus exportaciones a la Unión Europea y atraer inversiones

Pullaro y el embajador de la Unión Europea analizaron las oportunidades del acuerdo con el Mercosur. Las certificaciones, la logística y el acceso de las pymes estuvieron en el centro de la agenda

5 de octubre 2026 · 18:33hs
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Santa Fe busca profundizar la colaboración y conocer las perspectivas del acuerdo Mercosur - Unión Europea para productores y consumidores locales.

Santa Fe busca profundizar la colaboración y conocer las perspectivas del acuerdo Mercosur - Unión Europea para productores y consumidores locales.

Santa Fe busca aprovechar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para ampliar sus exportaciones, atraer inversiones y abrir nuevos mercados para sus empresas. Con ese objetivo, el gobernador Maximiliano Pullaro recibió ayer al embajador del bloque europeo en la Argentina, Erik Høeg, en la Casa de Gobierno, en Santa Fe.

El encuentro estuvo centrado en las oportunidades comerciales y productivas que el entendimiento ofrece a la provincia, así como en los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder al mercado europeo. La agenda también incluyó la infraestructura logística y la situación del biodiésel, un sector clave para la economía santafesina.

Tras la reunión, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el peso de Santa Fe en el comercio exterior argentino. “La provincia tiene muchas oportunidades con este acuerdo. Representamos entre el 22% y el 25% de las exportaciones nacionales, lo que nos da la responsabilidad de seguir identificando oportunidades en un mercado exigente”, sostuvo.

Normas ambientales y trazabilidad

El funcionario consideró que el entramado productivo santafesino reúne condiciones para competir en ese destino. “Cumplimos con las normas, sobre todo ambientales y de trazabilidad, que la Unión Europea requiere. Eso también nos diferencia de otras provincias”, afirmó.

Puccini explicó que el gobierno provincial trabaja en capacitaciones y certificaciones para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas y de los productores al mercado europeo. También destacó las inversiones en puertos y aeropuertos, destinadas a mejorar la logística y favorecer que las exportaciones salgan desde Santa Fe.

En ese marco, mencionó la reciente puesta en marcha de la conexión aérea directa entre Rosario y Madrid. “Abre posibilidades comerciales, turísticas, educativas y de transporte de cargas”, indicó. Además, señaló que la provincia planteó la necesidad de avanzar en una pronta solución para la situación del biodiésel.

Cooperación con Santa Fe

Por su parte, Høeg calificó el encuentro con Pullaro como “excelente” y explicó que su visita apunta a profundizar la cooperación con Santa Fe y conocer cómo avanza la implementación del acuerdo Mercosur-UE. “Hablamos con el gobernador sobre las perspectivas del acuerdo en materia comercial y sobre los nuevos beneficios que trae para los productores y los consumidores de Santa Fe”, expresó.

El embajador destacó el papel de la provincia en ese proceso y señaló que el intercambio con las autoridades permite conocer las oportunidades y dificultades que enfrentan las empresas. “Queríamos conocer la impresión de una provincia como ésta y saber cómo está funcionando el acuerdo”, afirmó.

La agenda de la visita incluyó un foro en la Bolsa de Comercio de Santa Fe para analizar las posibilidades que ofrece el mercado europeo, con especial atención a las pymes. Según anticipó Høeg, los requisitos sanitarios y fitosanitarios, la trazabilidad y las exigencias de protección contra la deforestación serían algunos de los ejes del encuentro.

De la reunión en la Casa de Gobierno también participaron los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez. Estuvieron, además, el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, y la secretaria de Comercio Exterior e Inversiones, Georgina Losada.

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