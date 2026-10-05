El costo del transporte acumula una suba de 30,3% en los primeros nueve meses del año

Gastos generales, peajes, neumáticos y combustible encabezaron los aumentos de septiembre. En lo que va de 2026, el gasoil acumula un incremento de 38%.

Gastos Generales y Peajes encabezaron los incrementos de septiembre en el transporte de carga, con subas de 5,05% y 5%.

Los costos del transporte de cargas aumentaron 2,55% en septiembre y acumularon una suba de 30,3% en los primeros nueve meses de 2026 , según el Índice de Costos de Transporte (ICT) que elabora la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). El dato de septiembre mostró una aceleración respecto de los meses anteriores, cuando las variaciones mensuales se habían ubicado entre 1,7% y 2,4%.

De este modo, la variación acumulada al tercer trimestre supera el registro observado en el mismo período de 2025 (26,4%), mientras que la medición acumulada en los últimos doce meses ascendió al 41%.

Uno de los principales factores detrás de la suba mensual volvió a ser el combustible, que aumentó 2,87%. El movimiento se produjo en el marco de la readecuación del esquema denominado “buffer”, que había mantenido congelado el precio de referencia del gasoil desde abril y moderado las variaciones durante los últimos cinco meses, luego del fuerte aumento registrado en marzo, cuando el costo del transporte subió 10,15% y el combustible 24,7%.

El índice, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de Fadeeac y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), releva la evolución de 11 rubros que inciden de manera directa sobre la estructura operativa de las empresas transportistas y funciona como referencia para la fijación y actualización de las tarifas del sector.

El detalle de los aumentos en septiembre

Gastos Generales y Peajes encabezaron los incrementos de septiembre, con subas de 5,05% y 5%, respectivamente. En el primer caso, el aumento estuvo vinculado con nuevos ajustes en los precios mayoristas de distintos servicios. Neumáticos, por su parte, mostró una aceleración respecto de los meses anteriores y registró un alza de 3,08%.

El combustible, el insumo de mayor ponderación en los costos operativos, registró un incremento de 2,87%, reflejando la evolución del precio internacional del crudo Brent, que osciló en torno a los u$s 100 por barril. En el mercado local, se registraron aumentos de las petroleras privadas a mediados de mes, a los que se sumó YPF hacia el cierre de septiembre.

Al mismo tiempo, el gobierno volvió a diferir la aplicación plena de los impuestos a los combustibles y extendió la postergación durante octubre.

El costo financiero aumentó 2,59%, mientras que personal-conducción avanzó 2,49%, tras la entrada en vigencia de la primera cuota del convenio colectivo de trabajo 40/89. El acuerdo contempla actualizaciones mensuales sobre la mano de obra entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

Con variaciones más moderadas se ubicaron Reparaciones, 0,76% de incremento; Seguros, 0,42%; y Material Rodante, 0,22%. Lubricantes y Patentes y Tasas no registraron cambios respecto de agosto. En el último caso, los ajustes son de carácter anual.

Un escenario complejo para la actividad

En los primeros nueve meses del año, el combustible acumuló un aumento de 38%, un dato especialmente relevante por su incidencia dentro de la estructura de costos de las empresas de transporte. A este escenario se suman los incrementos de los peajes y el deterioro del estado de las rutas, en un contexto de menor dinamismo de la economía real, reseña el informe.

Desde la perspectiva macroeconómica, Fadeeac advierte que se mantiene una fuerte disparidad sectorial: mientras que actividades como el agro, la energía y la minería actúan como motores de tracción, persisten signos de debilitamiento en el consumo masivo, el sector industrial y la inversión pública, enmarcados en un contexto general de crecimiento limitado.