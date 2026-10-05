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El juicio por Ivana Garcilazo: Fiscalía pide 30 años de cárcel para los tres acusados

Este lunes comienza el juicio por el crimen de la hincha de Central que fue atacada piedrazos cuando regresaba a su casa tras el clásico rosarino

5 de octubre 2026 · 07:25hs
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Los familiares de Ivana

Los familiares de Ivana, en el Mercado del Patio, durante la jornada solidaria.

Este lunes comenzará en el Centro de Justicia Penal el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo, la joven que fue atacada a piedrazos en Ovidio Lagos y Montevideo tras el clásico rosarino del 30 de septiembre de 2023.

Según fuentes judiciales, el debate se extenderá hasta el 22 de octubre. Ante el tribunal integrado por los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena, serán juzgados Ariel Matías Cabrera, Juan José Massón y Damián Gerardo Reifenstuel.

Las fiscales Carla Ranciari y Laura Riccardo deberán sostener durante el juicio el pedido de 30 años de prisión para los tres imputados. Por su parte, la querella, que representa a la familia de Ivana a través del abogado Marcos Cella, solicitó 33 años de prisión para cada uno.

Para la familia, la llegada del juicio representa el cierre de una espera que estuvo marcada especialmente por la búsqueda de Reifenstuel, quien permaneció prófugo durante más de un año y medio.

Cómo fue el crimen de Ivana Garcilazo

Ivana tenía 32 años y era hincha de Rosario Central. El 30 de septiembre de 2023, después del clásico disputado en el Gigante de Arroyito, regresaba en moto junto a su pareja cuando fue atacada en la zona de Ovidio Lagos y Montevideo.

>> Leer más: A tres años del crimen de Ivana Garcilazo, comienza el juicio contra los tres acusados

Según la acusación, un grupo de simpatizantes de Newell's arrojó piedras contra quienes circulaban por el lugar. Una de esas piedras impactó en la cabeza de Ivana y le provocó un traumatismo de cráneo grave que terminó causándole la muerte.

El crimen ocurrió en medio de una jornada marcada por la tensión posterior al clásico y desde entonces la familia de Ivana sostuvo distintos reclamos para que se identificara y juzgara a los responsables.

La situación de los acusados

Los tres acusados llegan detenidos al juicio. Los tres imputados se encuentran actualmente bajo prisión preventiva efectiva. Ariel Matías Cabrera, profesor de educación física, se presentó ante la Policía doce días después del crimen. Fue imputado el 18 de octubre de 2023. Juan José Massón, comerciante, se entregó el 26 de octubre de ese mismo año y fue imputado dos días después.

La situación de Damián Gerardo Reifenstuel, docente de física, fue diferente. Después del crimen escapó de Rosario y permaneció prófugo durante más de 18 meses.

La investigación para localizarlo terminó en Samaipata, Bolivia, donde fue capturado por Interpol el 25 de febrero de 2025. Cinco meses después fue extraditado a la Argentina y trasladado a la cárcel de Piñero.

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