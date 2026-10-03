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A Newell's le costó imponer condiciones ante Lanús y tomar las riendas del partido

El equipo de Frank Kudelka no pudo asumir la responsabilidad que se requería. El déficit pasó por los responsables del juego ofensivo

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

3 de octubre 2026 · 21:26hs
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Facundo Guch no rindió y fue reemplazado. Una muestra de los problemas de la Lepra en ataque.

Facundo Guch no rindió y fue reemplazado. Una muestra de los problemas de la Lepra en ataque.

El duelo ante Lanús, un adversario directo en la lucha por tratar de pasar de ronda en el torneo, parece haber llenado la mochila de las responsabilidades a Newell’s. Esta vez, donde necesitaba tomar las riendas del trámite, se fue en amagues y nunca pudo pisar firme y cómodo en un duelo que pareció excederlo.

El Granate era un rival que venía con el mismo puntaje, y ese contexto de paridad ubicaba al equipo teniendo que animarse a ir por más, sobre todo teniendo en cuenta que de local, con el apoyo de su gente, suele dar un plus que en otros sitios no ofrece. Pero esta vez el marco lo superó, o parece hacer condicionado su hoja de ruta.

Este déficit se entiende en los bajos niveles que exhibieron ante Lanús los encargados de confeccionar las acciones ofensivas.

Hubo flojos rendimientos de Facundo Guch y Santiago Solari, quienes fueron los primeros cambios táctiso de Kudelka, tratando de encontrar algún elemento de carácter revulsivo que el entrenador nunca halló. En la tarde del Coloso faltaron ideas para poder desacomodar al rival, sobre todo en su última línea. A tal punto que la visita nunca corrió serios riesgos.

Guch es generalmente la usual usina generadora de la Lepra, pero esta vez no pudo dar la talla que requería este duelo tan complejo. No pudo juntar juego ni pases a su alrededor y esa baja producción la sintió mucho este Newell's, que tampoco tiene muchas opciones ni alternativas de valía.

Tampoco apareció Solari, que venía de convertir su primer gol con la camiseta de Newell's en la visita a Platense en Vicente López, y parecía que eso le depararía un mejor paso, con más confianza, con más aportes de peso.

Newell's no tuvo profundidad ni poder de fuego

Sin ellos manejando la batuta, Newell's nunca pudo hallar caminos o nombres alternativos para poder encontrar herramientas para darle profundidad, mayor eficacia y poder de fuego a los avances, que se fueron desvaneciendo a medida que se acercaba al área rival.

En esta ocasión, tampoco Soñora, que entró por Guch, se pudo vestir de héroe de ocasión como ante Vélez, también en el Coloso. Más allá de que no hubo salvadores de turno, Soñora sí volvió a exponer buenos dotes técnicos en la ejecución de la pelota parada.

En tanto, Núñez, quien ingresó por Solari, si bien se situó por la banda izquierda, esta vez tampoco pudo generar o provocar nada para vencer la meta granate.

Así, el equipo rojinegro tiene que tomar esta igualdad como premio y castigo, esto último por no poder hallar los atajos rumbo a la ansiada victoria.

Un triunfo que necesitaba para prenderse con más decisión y confianza en lote de los que tienen chances de sacar boleto a la siguiente ronda. Newell’s no encontró la manera para lastimar a un adversario muy complicado, que siempre impuso una pelea incómoda para los intereses leprosos de seguir haciendo camino.

De todos modos, a pesar de no superar a su rival en la tabla, lo positivo es que se sostiene entre los clasificados y pasó a Independiente, no por puntos sino por la diferencia de gol. Está en el 7º puesto y por ahora logra el objetivo de clasificar.

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