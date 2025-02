Newell's buscará un triunfo que traiga calma, con la expectativa del debut de Keylor Navas

El entusiasmo por observar a Keylor Navas

La repercusión que causó el arribo de Navas a Newell’s, en la ciudad y el mundo futbolero, es similar a la que existe en relación al que será el primer partido en la entidad rojinegra del triple mundialista con la selección de Costa Rica.

Los pocos partidos que jugó (12) entre junio de 2023 hasta mayo de 2024 y el período que lleva sin atajar, desde mayo del año pasado, cuando disputó su último partido con PSG, club del que se desvinculó en ese mismo mes, dejan abierto el interrogante sobre su capacidad de volver a ser a los 38 años.

Si Navas lo consigue, habrá un problema menos para Newell’s, considerando que Josué Reinatti no empezó bien el torneo, como en cambio lo terminó el anterior. Nada igual alcanzará si el conjunto de Soso en general no mejora el juego, y si el entrenador toma decisiones que no contribuyen a un desempeño superior.

La poca generación, falta de definición y debilidad defensiva obedecen a deficiencias individuales y también colectivas. Los cambios de esquema y de roles en medio de un partido, para jugadores que ni siquiera terminan de acomodarse al sitio donde comienzan jugando, tampoco fueron lo conveniente.

formaciones.PNG

En principio, el dibujo táctico 3-4-1-2 se mantendrá. No así los intérpretes. Existe la chance de que Fernando Cardozo recupere el puesto de lateral-volante derecho, donde jugó el último partido Tomás Jacob, que no dejaría el equipo sino que sería uno de los tres zagueros, posición donde mejor rindió. Si esto sucede, el gran candidato a salir es Luca Sosa.

Nazareno Fúnez, ante la falta de gol

La función del centrodelantero, mientras se aguarda la definición de la contratación de un 9 que venga del extranjero, quedaría para Nazareno Fúnez. Su ingreso contra Banfield (0-3) fue correcto y esto le abrió la chance de aparecer por Juan Manuel García, en un equipo que todavía no hizo goles.

A este Newell’s no se le admite otra cosa que no sea la victoria. Por necesidad y por el rival. Aldosivi (tiene a préstamo a los rojinegros Marcelo Esponda y Williams Barlsina) aún no sumó puntos, al igual que la Lepra, cayó 5-0 con Defensa y Justicia la fecha pasada en el Minella, y tuvo apenas 72 horas de descanso. Para la Lepra, ganar serán más que tres puntos.