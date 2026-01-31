La Capital | Ovación | Central

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

El Canalla buscará volver a la victoria como local luego de sumar los primeros tres puntos con Almirón. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

31 de enero 2026 · 10:07hs
Rosario Central recibe a River en el estadio Gigante de Arroyito por la 3ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Millonario de este domingo por la noche.

A qué hora juegan Central vs. River

El partido correspondiente a la Zona B entre Central y River será este domingo 1º de febrero, desde las 21.30, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Facundo Tello, mientras que Andrés Merlos estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. River

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Millonario será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Central y River fue triunfo canalla por 2-0 en el Gigante de Arroyito.

Posibles formaciones de Central y River

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River: El entrenador Marcelo Gallardo no dio indicios del once titular del Millonario.

