Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes El gremio y los representantes patronales se encuentran en la Secretaría de trabajo. Si no hay acuerdo, anticipan medidas de fuerza 30 de enero 2026 · 10:13hs

La UTA y empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires se reúnen este viernes en la Secretaría de Trabajo

La negociación entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte entra en una nueva fase decisiva. Este viernes, el gremio y los representantes patronales se reúnen para negociar un nuevo acuerdo salarial, con el objetivo de destrabar el conflicto, lo que permitiría evitar un nuevo paro de colectivos.

La nueva audiencia llega después de una cita entre UTA y empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, que tuvo lugar el pasado martes, pero que no consiguió resultados exitos.

De esta manera, el gremio de transporte y los representantes empresariales se encontrarán este viernes a las 11 en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Habrá que esperar hasta ese entonces para conocer si se llegó a un acuerdo.

Si no hay acuerdo, hay paro Lo importante es que el gremio anunció que, de no llegar a un acuerdo en la nueva audiencia programada para este viernes, realizará medidas de fuerza. De esta manera, de no llegar a una conciliación satisfactoria para ambas partes, el conflicto podría derivar en el primer paro de colectivo.

En cuanto a la sede de la UTA en Rosario, todavía no realizaron ningún comunicado oficial. De confirmarse la medida de fuerza, resta saber si el anclaje local adhirirá al paro. >> Leer más: Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"