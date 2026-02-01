La Capital | Ovación | Central

Leyendas de pasión: Central y Newell's se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Domingo de verano a puro fútbol. Newell’s visita a Boca, a las 19.15, en la Bombonera. Central recibe a River, a las 21.30, en el Gigante.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

1 de febrero 2026 · 06:15hs
El as de espadas que tiene Central. Di María buscará romper la defensa millonaria.

El as de espadas que tiene Central. Di María buscará romper la defensa millonaria.

Llegó el súper domingo de fútbol. El día más esperado por los equipos rosarinos después de lo que es la máxima fiesta del clásico. Porque los clubes de la ciudad estarán otra vez cara a cara con los poderosos de Buenos Aires y entonces se vivirá una tarde-noche a pura adrenalina, con dos focos de atención bien marcados, primero en la Bombonera porteña con la presentación de Newell's ante Boca. Y en continuado, como en las viejas ofertas de cine, todas las miradas se moverán al Gigante para el duelo entre Central y River. Un menú recargado ideal para disfrutar de un domingo a puro fútbol, pasión y euforia.

Primero, cuando comience a caer del sol del primer día de febrero en el emblemático barrio de La Boca, a las 19.15, saltará a la cancha Newell's, el equipo dirigido por la dupla técnica Favio Orsi y Sergio Gómez. Un proceso totalmente en formación, con una gran parte del plantel renovado y todo por hacer.

La Lepra comenzó cayendo en Córdoba ante Talleres y luego logró un valioso empate de local ante Independiente cuando la historia venía de nalgas y apareció el cabezazo oportuno de Michael Hoyos.

No fue tan importante el punto como sí poder salir rápido de perdedor para mirar el horizonte. Claro que hoy la hoja de ruta será casi la de un Dakar para los leprosos.

Leer más: Newell's viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez está habilitado para jugar

Herrera7
Luciano Herrera tratará de ser desequilibrante en la ofensiva leprosa ante Boca.

Luciano Herrera tratará de ser desequilibrante en la ofensiva leprosa ante Boca.

Newell's y la misión de tapar a Paredes

No es que Boca se aun cuco ni mucho menos, pero el equipo de Claudio Ubeda tiene grandes individualidades en especial en la mitad de la cancha, que giran en torno al campeón del mundo Leandro Paredes. La clave estará en cortar ese circuito de juego para que el xeneize no progrese hasta el área de Gabriel Arias.

Tapar a Paredes, el eje de todo lo bueno que puede hacer Boca, será vital para empezar a hacer pie en la Bombonera.

Y luego poder aprovechar el adelantamiento natural del local para capitalizar los espacios de contra, mediante la velocidad de Facundo Guch, Luciano Herrera y Walter Núñez.

Por supuesto que desde la postura del equipo, el lugar de la cancha donde se plante, la agresividad que manifieste y el carácter que muestre, quedará en evidencia el mensaje de la dupla técnica Orsi-Gómez, más allá de lo que arroje el resultado final.

Un antecedente complejo

Es que la última visita de Newell’s a la Bombonera fue un lapidario 0-5 con Fabbiani como técnico, con un equipo apático, lejos de la historia rojinegra, lo que significó otro empujón para la pronta salida del Ogro del Parque.

Por ello para Newell’s, para sus técnicos y para la mayoría de los jugadores que recién llegaron será un test muy importante, no definitivo, pero que no pasará desapercibido tanto por lo bueno como por los defectos que se muestren.

Leer más: Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

El partidazo de Arroyito: Central-River

Tras cartón, a las 21.30, se vendrá un partidazo en el Gigante de Arroyito, con Central afilado tras el gran éxito en Avellaneda frente a Racing, con golazo incluido de Angel Di María, y con River siendo líder del grupo y realzado por el presente de Juanfer Quintero.

El Central de Jorge Almirón viene de dar un muestra de fútbol, temperamento y protagonismo al vencer a Racing en el Cilindro y sabe que desde minuto uno la gente lo empujará a avanzar contra el arco millonario.

Este Central, por el perfil de jugadores y entrenador, no sabe especular, lo suyo pasa por ir siempre al frente, darle la pelota a Di María y encontrarlo en el área a Alejo Veliz.

En la previa el de Arroyito es el partido de la fecha por el presente y proyección de ambos equipos. Para el Canalla será clave ser el dueño de la pelota porque en caso contrario puede sufrir. Tenerlo a raya a Juanfer Quintero también debe ser una premisa. Sea con marca personal o en zona, el diez y capitán millonario no puede tener libertades para ponerse de frente a la cancha y lanzar.

Almirón también querrá sacarse la espina de la primera fecha con Belgrano, donde tenía el triunfo en el bolsillo y el Pirata le arrebató todo en un final de pesadilla.

Un mismo deseo rosarino

Así será la doble jornada de emociones en una tarde-noche de verano a puro fútbol. Podrá haber goles o no, figuras rutilantes o jugadores que no rindan, pero lo que no faltará será la pasión de los hinchas leprosos y canallas por ver victoriosos a sus equipos ante los poderosos de Buenos Aires. Cada uno con su realidad, pero ambos con el mismo deseo. Que sea un feliz domingo.

Noticias relacionadas
Facundo Mallo será uno de los zagueros de Central en el atrapante duelo de esta noche ante River en Arroyito.

Central buscará repetir el partidazo ante Racing y tumbar al líder River

Agustín Módica se formó y jugó en la primera de Central pero ahora seguirá su carrera en Gimnasia de Mendoza. 

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Se viene Central - River

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Central. Di María intenta superar a Gonzalo Montiel, ambos campeones del mundo, en el último duelo jugado en el Gigante.

Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

Ver comentarios

Las más leídas

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Lo último

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Con una caída en los cruces, los paradores apuestan a sumar infraestructura y servicios para atraer más clientes y sostener la rentabilidad en plena temporada de verano.

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

Por Matías Petisce
La Ciudad

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

El optimismo de Pullaro y la vuelta del Milei más combativo

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El optimismo de Pullaro y la vuelta del Milei más combativo

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo
Salud

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Ovación
Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal
OVACIÓN

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Leyendas de pasión: Central y Newells se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Leyendas de pasión: Central y Newell's se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Newells busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Newell's busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Policiales
Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe
Policiales

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

La Ciudad
Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario
La Ciudad

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Rolando Maggi: Sin el tren no hubiera existido Fisherton

Rolando Maggi: "Sin el tren no hubiera existido Fisherton"

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, o incluso antes
La Ciudad

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, "o incluso antes"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: Pasó en la calle
Información General

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes
Información General

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal