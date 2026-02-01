Leyendas de pasión: Central y Newell's se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Domingo de verano a puro fútbol. Newell’s visita a Boca, a las 19.15, en la Bombonera. Central recibe a River, a las 21.30, en el Gigante.

Llegó el súper domingo de fútbol. El día más esperado por los equipos rosarinos después de lo que es la máxima fiesta del clásico. Porque los clubes de la ciudad estarán otra vez cara a cara con los poderosos de Buenos Aires y entonces se vivirá una tarde-noche a pura adrenalina, con dos focos de atención bien marcados, primero en la Bombonera porteña con la presentación de Newell's ante Boca. Y en continuado, como en las viejas ofertas de cine, todas las miradas se moverán al Gigante para el duelo entre Central y River. Un menú recargado ideal para disfrutar de un domingo a puro fútbol, pasión y euforia.

Primero, cuando comience a caer del sol del primer día de febrero en el emblemático barrio de La Boca, a las 19.15, saltará a la cancha Newell's , el equipo dirigido por la dupla técnica Favio Orsi y Sergio Gómez. Un proceso totalmente en formación, con una gran parte del plantel renovado y todo por hacer.

La Lepra comenzó cayendo en Córdoba ante Talleres y luego logró un valioso empate de local ante Independiente cuando la historia venía de nalgas y apareció el cabezazo oportuno de Michael Hoyos.

No fue tan importante el punto como sí poder salir rápido de perdedor para mirar el horizonte. Claro que hoy la hoja de ruta será casi la de un Dakar para los leprosos.

Herrera tratará de ser desequilibrante en la ofensiva leprosa ante Boca.

Newell's y la misión de tapar a Paredes

No es que Boca se aun cuco ni mucho menos, pero el equipo de Claudio Ubeda tiene grandes individualidades en especial en la mitad de la cancha, que giran en torno al campeón del mundo Leandro Paredes. La clave estará en cortar ese circuito de juego para que el xeneize no progrese hasta el área de Gabriel Arias.

Tapar a Paredes, el eje de todo lo bueno que puede hacer Boca, será vital para empezar a hacer pie en la Bombonera.

Y luego poder aprovechar el adelantamiento natural del local para capitalizar los espacios de contra, mediante la velocidad de Facundo Guch, Luciano Herrera y Walter Núñez.

Por supuesto que desde la postura del equipo, el lugar de la cancha donde se plante, la agresividad que manifieste y el carácter que muestre, quedará en evidencia el mensaje de la dupla técnica Orsi-Gómez, más allá de lo que arroje el resultado final.

Un antecedente complejo

Es que la última visita de Newell’s a la Bombonera fue un lapidario 0-5 con Fabbiani como técnico, con un equipo apático, lejos de la historia rojinegra, lo que significó otro empujón para la pronta salida del Ogro del Parque.

Por ello para Newell’s, para sus técnicos y para la mayoría de los jugadores que recién llegaron será un test muy importante, no definitivo, pero que no pasará desapercibido tanto por lo bueno como por los defectos que se muestren.

El partidazo de Arroyito: Central-River

Tras cartón, a las 21.30, se vendrá un partidazo en el Gigante de Arroyito, con Central afilado tras el gran éxito en Avellaneda frente a Racing, con golazo incluido de Angel Di María, y con River siendo líder del grupo y realzado por el presente de Juanfer Quintero.

El Central de Jorge Almirón viene de dar un muestra de fútbol, temperamento y protagonismo al vencer a Racing en el Cilindro y sabe que desde minuto uno la gente lo empujará a avanzar contra el arco millonario.

Este Central, por el perfil de jugadores y entrenador, no sabe especular, lo suyo pasa por ir siempre al frente, darle la pelota a Di María y encontrarlo en el área a Alejo Veliz.

En la previa el de Arroyito es el partido de la fecha por el presente y proyección de ambos equipos. Para el Canalla será clave ser el dueño de la pelota porque en caso contrario puede sufrir. Tenerlo a raya a Juanfer Quintero también debe ser una premisa. Sea con marca personal o en zona, el diez y capitán millonario no puede tener libertades para ponerse de frente a la cancha y lanzar.

Almirón también querrá sacarse la espina de la primera fecha con Belgrano, donde tenía el triunfo en el bolsillo y el Pirata le arrebató todo en un final de pesadilla.

Un mismo deseo rosarino

Así será la doble jornada de emociones en una tarde-noche de verano a puro fútbol. Podrá haber goles o no, figuras rutilantes o jugadores que no rindan, pero lo que no faltará será la pasión de los hinchas leprosos y canallas por ver victoriosos a sus equipos ante los poderosos de Buenos Aires. Cada uno con su realidad, pero ambos con el mismo deseo. Que sea un feliz domingo.