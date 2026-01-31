Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Un dealer que utilizaba una mochila de una aplicación de cadetería fue capturado en Gorriti al 1800. Hallaron drogas, dólares y armas

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante, en la noche del viernes, un allanamiento en un domicilio ubicado en Gorriti al 1800, en barrio Industrial, en el contexto de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. Como resultado del procedimiento fue aprehendido un hombre, identificado como Eduardo G.

Además, la policía secuestró una sustancia blanquecina, dinero en efectivo, teléfonos celulares, mochilas de delivery y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento se desarrolló bajo directivas del Equipo Especializado en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con intervención de la fiscal Mercedes Banchio, y fue el resultado de tareas investigativas de campo que permitieron detectar maniobras presuntamente vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

>> Leer más: En ocho allanamientos detuvieron a dos personas sospechadas de participar en un homicidio de barrio Industrial

Durante la medida judicial, los policías requisaron el inmueble y se secuestraron diversas dosis de sustancias con características similares a la cocaína. Asimismo se incautó dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, un teléfono celular, mochilas de reparto de una aplicación de cadetería y documentación considerada de interés para la investigación.

Finalizado el procedimiento, se dio inmediata intervención a la fiscal interviniente, quien dispuso el traslado del aprehendido a sede policial para la realización de los trámites de rigor, la consulta de antecedentes y el formal secuestro de todos los elementos hallados, continuando la investigación en curso.