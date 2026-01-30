Newell's: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Hace varios días que el futbolista está en conflicto y se manifestó en redes sociales aclarando su situación contractual con el club

A pesar que con las lesiones de Oscar Salomón y Bruno Cabrera , más la recuperación todavía de Ian Glavinovich , los defensores no abundan hoy por hoy en Newell's , l a dirigencia Leprosa tiene un conflicto abierto con uno de los defensores del plantel que, por el momento, no trabaja con sus compañeros en el día a día.

Se trata de Fabián Noguera , quien llegó en junio de 2025 y que apenas jugó un puñado de encuentros con la camiseta rojinegra el último semestre. El ex defensor de Estudiantes de La Plata, intimó en las últimas horas a la dirigencia leprosa a que lo reintegre a trabajar con el plantel que dirige la dupla pero, más allá de esta intimación por parte del zaguero, no se revertirá la decisión tomada.

Cabe recordar que, fuentes cercanas de la dirigencia de Newell's informaron a Ovación que, apenas comenzó la pretemporada, se le ofreció al defensor pagarle la deuda que tenía la anterior dirigencia con el futbolista (alrededor de 200 mil dólares) a cambio de rescindir el contrato y que el jugador quede con el pase en su poder.

El zaguero, representado por su padre, se negó a este arreglo y duplicó la apuesta, ya que también intimó a que le paguen la deuda completa que tiene la institución con él. En el mientras tanto, fue apartado del plantel, trabajando con un preparador físico. Para la dirigencia Leprosa, el sueldo de Noguera es muy alto en este nuevo proceso de contratos que se implementó en la presidencia de Ignacio Boero.

Por su parte, el jugador utilizó su cuenta de X, para hacer su descargo sobre la situación y contestándole al periodista Federico Cristofanelli, quien había informado el panorama expuesto anteriormente. "Hola Fede. Te están brindando la información incorrecta. A mí nunca se me propuso cancelar la deuda, únicamente me ofrecieron bajarme el sueldo al 30%. Ante mí negativa, tomaron la decisión de separarme del plantel y entrenar solo hace 10 días", indicó.

Y agregó sobre la situación que vive: "La dupla (los cuales tuve varias charlas) siempre me tuvo en consideración por mí buena pretemporada. Yo únicamente quería pelear el puesto y demostrar que estoy a la altura de un club tan grande como Newell´s" expresó.

El marcador central tenía sondeos del fútbol uruguayo (se hablaba de Peñarol) y también de Nacional de Paraguay quien, en principio, venía avanzando en las negociaciones, pero al parecer se frenó. Lo que queda en claro, es que la relación entre Noguera y Newell´s parece quebrada y, a pesar de la ausencia de defensores a disposición, será difícil volver atrás con lo decidido.