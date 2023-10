Newell's: Armando Méndez siempre debe hacer mérito

La historia de Newell’s está repleta de marcadores de punta derechos que trascendieron y hasta jugaron en la selección argentina. Fabián Basualdo, Julio Saldaña, Francisco Lombardo, por nombrar unos pocos. Armando Méndez no tiene ni las condiciones ni la importancia de los mencionados. Pero en base a temperamento y predisposición, siempre entrega algo para sobresalir en el actual conjunto rojinegro. El viernes por la tarde fue nuevamente determinante , con una escapada por derecha y el centro medido para el gol de Angelo Martino con el que Newell’s quebró la paridad ante Tigre y se encaminó a una victoria que sería por 2 a 0. Le alcanzó con jugar 45’ para ser la figura. La otra mitad del partido, la primera, la siguió desde el banco. Otro motivo para resaltar su desempeño. No existe otro futbolista del plantel que, cumpliendo actuaciones que lo hacen sobresalir, haya quedado relegado en varias ocasiones durante el año y sea capaz de ingresar como si nada. Y encima se luzca. Una muestra de convicción, afrontando con entereza una situación que se parece al refrán que dice que “al que quiere celeste, que le cueste”.

No es ninguna novedad que en el partido contra Tigre, desde su empuje y potencia, Méndez fuese profundo por el costado derecho , por donde llegó la primera conquista rojinegra. Es la clase de jugada que acostumbra a realizar, a veces pasado de revoluciones o sin una buena terminación. “Me dijeron tantas veces levantá la cabeza. Por suerte me tomé ese tiempo, lo ví llegando (a Martino) y también a Pancho (González)”, comentó el defensor sobre el tanto de la apertura, palabras que describen lo que en ocasiones le falta cuando está lanzado al ataque.

Lo dijo Méndez y no es necesario que Gabriel Heinze lo exponga. Los gestos y reclamos del entrenador hacia el lateral desde el costado de afuera de la línea lateral, partido tras partido, exponen con fidelidad que no le convencen la resoluciones del uruguayo. Tampoco le satisface que no se mueve con diagonales hacia el medio, como consideraba que era más apto Jherson Mosquera, en definitiva el marcador de punta que quiso traer y que al principio fue titular. Hasta que Méndez, siendo perseverante y paciente, porque tampoco puede pasarse por alto que quiso quedarse en el club cuando se le dio la oportunidad de irse, se fue ganando el puesto, dejando atrás una lesión, aunque sin la seguridad de conservarlo.