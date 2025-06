Selección argentina: el doble de Lionel Messi entrenó junto a la Pulga en Ezeiza

>> Leer más: Argentina impuso su mayor categoría frente a Chile

La imagen fue publicada por Newell's en sus redes sociales, con la publicación: "Un rato de fútbol. Valentino junto al 10 en Ezeiza".

Acuña, de 19 años, que ya sumó minutos en la primera división Newell's, fue protagonista de la película documental "Messi", de Alex de la Iglesia, en la que representó al Diez cuando era un niño en Rosario.

image - 2025-06-07T201805.704.png Valentino Acuña, cuando participó del rodaje de la película "Messi", de Alex de la Iglesia. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

"Me tocó la posibilidad de trabajar en una película sobre Messi y fue una experiencia muy linda. Yo tenía 8-9 años cuando me llamaron y me dijeron que querían que hiciera de doble de Leo", contó Acuña.

La idolatría de Valentino Acuña

“El único ídolo que tiene es Lionel. Se identifica con Messi por ser hincha de Newell’s, haber jugado en las canchitas de Malvinas y porque lo siguió desde chiquito en Barcelona”, manifestó su padre, Gustavo.

image - 2025-06-07T204500.452.png Valentino Acuña se cruzó con Lionel Messi en Ezeiza en 2013 y se sacó una foto.

Esta no fue la primera ocasión que el futbolista de Newell's comparte un rato con Messi. Cuando integró la selección argentina sub-17, durante una práctica en el predio de la AFA en Ezeiza, se cruzó con el actual futbolista de Inter Miami. "Le pedí una foto, pero no hablamos. Soy medio tímido", dijo.