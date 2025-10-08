La Capital | Ovación | Mundial sub-20

Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

La selección argentina, con un rosarino de arranque, se medirá con Nigeria por los octavos de final del certamen que se desarrolla en Chile

8 de octubre 2025 · 06:15hs
El mediocampista rojinegro

El mediocampista rojinegro, Valentino Acuña, estará de arranque en la selección argentina sub-20. 
Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

La selección argentina sub-20 quiere seguir haciendo camino en el Mundial de su categoría que se está realizando en Chile, tras una primera fase de grupos en la que sólo hilvanó triunfos y buenas actuaciones, que lo proyectan con guiños optimistas para lo que puede llegar a venir.

Con la presencia del volante leproso Valentino Acuña desde el pitazo inicial, el combinado nacional se enfrentará en la tare de este miércoles, a las 16.30, a Nigeria, por los octavos de final del Mundial de la división.

El cotejo se jugará en el Estadio Nacional, Julio Martínez Prádanos, de Santiago, y se podrá ver a través de DSports y Telefe. El juez elegido es el italiano Maurizio Mariani.

La selección, con más rosarinos

Según lo que trascendió, los otros futbolistas de origen rosarino, el delantero Mateo Silvetti y el mediocampista Tomás Pérez, también de formación rojinegra, estarían en el banco de relevos.

El representativo albiceleste, conducido por Diego Placente, se clasificó a los octavos después de una impecable participación en el Grupo D, donde superó 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Esto le permitió ser la única selección, junto con la de Japón, en finalizar la primera fase con puntaje ideal.

En tanto, Nigeria, finalizó por debajo de Colombia y Noruega en el Grupo F, pero merced a los cuatro puntos acumulados pudo avanzar como uno de los cuatro mejores terceros junto con Corea del Sur, España y Francia.

La selección argentina busca venganza

En este choque, la selección argentina intentará tomarse revancha de lo ocurrido hace dos años, ya que en el último Mundial sub-20, también tuvieron grandes rendimientos en la etapa de grupos, pero en los octavos sufrieron una sorpresiva caída 2-0, justo frente a Nigeria.

La posible formación argentina sería con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, y Julio Soler; Milton Delgado y Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, y Santiago Andino o Gianluca Prestianni; y Alejo Sarco.

En tanto, Nigeria podría alinear a Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi.

ARG sub 20 01 QeL

A cortar la racha

El encuentro ante Nigeria es de vital importancia para los dirigidos por Placente, que quieren cortar con la serie negativa de 14 años sin meterse entre los ocho mejores de un Mundial sub-20. La última vez que esto ocurrió fue en 2011, en la edición que se disputó en Colombia, con la conducción de Walter Perazzo.

